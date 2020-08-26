大新銀行：經濟環境不理想　下半年或增撥備

展望下半年淨息差走勢，大新銀行董事總經理王祖興表示，環球低息環境持續，加上市場貸款增長疲弱，導致資產收益率受壓，下半年將調整貸款和存款組合，希望令息差維持在合理水平。

信貸方面，該行上半年淨信貸減值支出按年急升3倍，升至3.65億元。王祖興指，信貸質素大致維持良好，減值上升主要是因去年基數較低、且要就預期信貸減值(ECL)會計模型要求預先撥備，不排除未來將受到不明朗經濟影響而持續受壓，管理層會加强風險管理。

王伯凌指，全球經濟收縮，加上本地失業率急升及投資消費信心轉弱，過去幾個月均採取審慎管理風險的策略，不排除下半年增加信貸減值撥備，以面對未來不明朗因素。

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