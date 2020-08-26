華潤置地分拆物管及商業服務上市　釋放投資價值

問到為何將物業商業板塊一同合併上市，李解釋，要最大限度釋放華潤置地的價值，為長期股東實現投資價值回報。但他又形容，分拆上市事項是水到渠成，並非在「蹭熱度」。

值得留意，潤地同日宣布擬以4,712.2萬元人民幣(下同)收購湖北潤聯物業管理，管理層未正面回應該收購會否影響上市時間表。

潤置上半年權益土地開支按年減約26%至388億元，管理層指出，公司在買地金額上未有要求一定要較去年增加或減少。今年首季因為疫情爆發出現短暫的窗口期，集團期間的權益買地金額為所有開發商中排名第二。然而，第2季土地市場急速升溫，認為此時購地的毛利率及淨利率較低，因此沒有高追。

管理層亦指，上半年權益土地開支雖然按年減少，但在所有開發商中仍排在第九位，沒有明顯落後同業。往後買地仍會堅持公司的戰略部署及投資回報。城市更新項目方面，公司料每年轉化50萬平方米，對應貨值為約110億元。

潤置上半年少賺9.3%，純利115.4億元，扣除投資物業評估增值後的核心純利為83.7億元，按年增3.2%。派中期息每股0.15元，按年升16.3%。該股午後曾飆近8%，收市仍升5.96%至36.45港元，為全日表現最佳藍籌。

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