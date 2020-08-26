【疫情贏家】小米半年賺逾66億人幣　增逾三成

單計第2季，小米收入達535億元，按年增長3.1%，勝市場預期502億元，股東應佔溢利44.98億元，按年增1.3倍。儘管面臨疫情的影響及全球經濟形勢的不斷變化，集團業務規模仍不斷擴大，商業模式得到驗證。

根據Canalys統計，2020年第2季度小米的全球智能手機出貨量繼續穩居全球前四；6月全球MIUI月活躍用戶達到3.43億萬，按年增長23.3%。第二季小米IoT平台規模不斷擴大，保持全球領先優勢。截至6月30日，IoT平台已連接的IoT設備數量達到2.71億台，按年增長38.3%。人工智能助理「小愛同學」的月活躍用戶於6月達到7,840萬人，按年增長57.1%。得益於互聯網業務在地區和業務類型上的多元化發展，第2季小米的互聯網業務收入按年增長29%，達到59億元，佔總收入的11%，其中廣告，遊戲及其他增值服務均實現增長。

2020年第2季小米智能手機部分的收入為316億元，按年下滑1.2%，智能手機銷量為2,830萬部，智能手機平均售價持續提升，按年上漲11.8%，按季上漲7.5%。根據Canalys的統計，第2季小米全球智能手機出貨量排名全球第四，市場佔有率為10.1%。

季內IoT與生活消費產品部分收入為153億元，按年增長2.1%，疫情對集團部分產品的生產、運輸、銷售及發佈節奏均帶來影響，導致整體增速放緩。另外，儘管全球電視市場出貨整體放緩，但小米智能電視的全球出貨量仍達到280萬台，保持按年增長。根據奧維雲網統計，第2季度小米電視出貨量連續6個季度穩居中國內地電視出貨量第一位。

截至6月30日，小米共投資超過300家公司，總帳面價值368億元，按年增長28.4%。集團積極對上游產業鏈公司進行投資，以加強集團與重點產業鏈公司的協同合作，提升集團在先進技術方面的採購和生產能力，並促進這些行業的發展。集團重點關注的領域包括5G、物聯網、人工智能、集成電路、先進製造和工業互聯網等。上半年已投資超過20家上游產業鏈公司。

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