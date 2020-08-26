聯儲局勢寬待通脹　經濟師指零息可能持續5年

聯儲局最快於9月會議採取新的貨幣政策策略，很可能會以較寬鬆的手法應對通脹，甚至會容許通脹暫時及略為高於2%目標，以抵銷之前低於目標的影響。主席鮑威爾周四(27日)於Jackson Hole央行年會發表演說，預料會交代相關政策框架檢討的工作。

對此，白宮前經濟師、現為哈佛大學教授的富爾曼表示，即使美息5年後仍處於零水平也不會感到意外。

當前的歐洲美元期貨顯示，聯儲局2023年初前看不到加息可能性，到2023年底才有機會加息0.25厘。

回顧金融海嘯後，聯儲局於2015年12月恢復加息，當時核心通脹為1.5%(數字之後向下修訂)，而當時失業率則為5%。政策框架檢討後，經濟師認為如今即使出現類似的經濟環境，當局仍不太可能加息。

不僅如此，以往聯儲局會避免失業率低於長期自然水平，以免通脹失控。但如今，野村經濟師亞歷山大指出，重點已落在勞動市場強勁對經濟和社會的好處，故當局不太可能採取行動令勞動市場降溫，除非引發了令人討厭的通脹。

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