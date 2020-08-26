小米：印度智能手機激活量返疫前 看好下半年銷情
2020年08月26日 20:06
東網電視更多新聞短片
小米集團(01810)次季智能手機業務，收入下降1.22%至316.27億元人民幣。集團總裁王翔在電話會議上表示，印度於次季解除封鎖，消費需求反彈，惟由於當地產能尚未恢復至正常水平，故整體銷售仍受限制。他透露，印度智能手機的日均激活(首次開啟手機)量已回升至1月疫情前的72%；其他海外市場則達120%，反映小米手機逐漸回復正增長。
展望下半年，他預期，隨着內地5G普及化，以及印度10月將迎來相當中國春節的「排燈節」，屆時購物需求回升，相信國內外手機銷量能持續回升。
被問及華為被美國封殺是否有利公司搶佔市場份額，王翔沒有正面回應，表示小米是一家國際化企業，一直以來專注制定和執行核心戰略「5G+AIot」，不論疫情和經濟因素均不礙集團發展。集團會持續關注事件發展。
王氏續指，目前小米在5G發展仍在非常早期的階段。小米致力降低5G手機價格至大眾化水平，才能實現爆發增長。他預期，中國及全球的5G普及率將會大幅增長，而未來5G產品的市佔率會不斷上漲，市場亦會擴大。
－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！