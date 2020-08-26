小米：印度智能手機激活量返疫前　看好下半年銷情

展望下半年，他預期，隨着內地5G普及化，以及印度10月將迎來相當中國春節的「排燈節」，屆時購物需求回升，相信國內外手機銷量能持續回升。

被問及華為被美國封殺是否有利公司搶佔市場份額，王翔沒有正面回應，表示小米是一家國際化企業，一直以來專注制定和執行核心戰略「5G+AIot」，不論疫情和經濟因素均不礙集團發展。集團會持續關注事件發展。

王氏續指，目前小米在5G發展仍在非常早期的階段。小米致力降低5G手機價格至大眾化水平，才能實現爆發增長。他預期，中國及全球的5G普及率將會大幅增長，而未來5G產品的市佔率會不斷上漲，市場亦會擴大。

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