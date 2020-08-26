新盤UPDATES：新界西北洋房以呎價3萬元售出

豪宅買家入市信心上升，帶動各區一手項目均錄大額物業交投，當中九龍區更再現樓價逾億元洋房買賣，即使新界西北區亦有洋房以呎價3萬元售出。

●滿名山洋房8631萬沽 呎價3萬元

●緹山再錄洋房成交 做價1.6億元

●維港頌終止買賣單位以5200萬元重售

●御海灣晒冷盡推最後23伙 平均呎價逾1.87萬

該批單位實用面積由254至514方呎，當中包括6伙開放式、12伙一房、3伙兩房及2伙三房戶，折實平均呎價為18,735元，折實售價由458.51萬至990.07萬元，呎價介乎15,996至19,944元。同時，發展商亦更新價單，個別單位加價約5%。項目料稍後發出新銷售安排。

●帝御‧金灣累沽534伙 兩房戶售逾756萬元

8月新盤開售數量不多，其中屯門帝御•金灣月初至今連環加推單位應市，並錄理想銷情。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目今日(8月26日)再錄成交，售出單位為第3座15樓單位01，屬兩房一套房連儲物室間隔，實用面積547方呎，成交價約756.79萬元。該盤本月開售至今已累積賣出534伙，成為期內一手市場銷量之冠，套現逾25.2億元。

●御海灣首錄交易告吹個案

中原向MARINI系列買家贈送總值1.8萬元電器優惠

會德豐地產位於將軍澳日出康城的MARINI系列，開售以來銷情理想，中原為回饋買家及慶祝康城商場內新分行開張，本周五起一連3日(8月28至30日)，向MARINI、GRAND MARINI及OCEAN MARINI一手單位買家，贈送日本名牌電氣炸鍋及多功能煮食爐各一部，名額限首10名，優惠總值約1.8萬元，優惠先到先得，送完即止。

●南豐日出康城第10期項目料年底登場

將軍澳日出康城商場開幕後，區內樓市再成焦點。南豐發展地產發展部及銷售部總經理盧子豪透露，旗下日出康城第10期項目，提供893伙，現正申請預售樓花同意書，料年底有機會推售。同系區內LP6尚餘49伙未售，樓盤料年底取得滿意紙及陸續入伙。

會德豐地產總經理(業務拓展)楊偉銘則指出，商場啟用料有助區內發展，旗下同區MARINI系列個別優惠稍後將取消。

美聯布少明表示，該公司位於商場內的全新分行，每月租金高達「7位數」。他指出，8月一手市場暫錄約850伙交易，料全月可售出約1,000伙，按月錄得下跌，料9月可維持約1,000宗水平。

●津匯連平台特色戶售逾1,855萬破頂

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