新盤UPDATES：新界西北洋房以呎價3萬元售出
2020年08月26日 20:26
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豪宅買家入市信心上升，帶動各區一手項目均錄大額物業交投，當中九龍區更再現樓價逾億元洋房買賣，即使新界西北區亦有洋房以呎價3萬元售出。
●滿名山洋房8631萬沽 呎價3萬元
一手洋房又錄大額交投。據一手銷售資訊網資料，嘉里建設(00683)旗下屯門滿名山，剛售出名庭H2號洋房，實用面積2,877方呎，花園面積1,710方呎，天台1,106方呎，售價8,631萬元，呎價3萬元。成交紀錄冊顯示，買家選用全新1138 Plus付款計劃，87%樓價於簽署臨時買賣合約後1,138天內支付，可享提早佔用及延期成交。
●緹山再錄洋房成交 做價1.6億元
市區豪宅洋房做價理想。據一手銷售資訊網資料，嘉里建設(00683)位於石硤尾的緹山，售出9號洋房，實用面積2,846方呎，花園面積1,000方呎，天台941方呎，成交價1.6億元，呎價56,219元。
●維港頌終止買賣單位以5200萬元重售
據一手銷售資訊網資料，長實集團(01113)位於北角的維港頌，剛售出第8座25樓A單位，實用面積1,323方呎，成交價5,200萬元，呎價39,305元。該單位早於2017年4月曾以5,585.4萬元售出，但於2020年1月終止買賣合約。
●御海灣晒冷盡推最後23伙 平均呎價逾1.87萬
屯門上車新盤繼續積極推售。新鴻基地產(00016)旗下區內御海灣，開盤至今累沽187伙，佔可售單位逾91%，套現逾12億元，平均成交呎價逾18,530元。新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，為回應市場需求，今天(8月26日)壓軸加推價單第5號，盡推項目最後23伙。
該批單位實用面積由254至514方呎，當中包括6伙開放式、12伙一房、3伙兩房及2伙三房戶，折實平均呎價為18,735元，折實售價由458.51萬至990.07萬元，呎價介乎15,996至19,944元。同時，發展商亦更新價單，個別單位加價約5%。項目料稍後發出新銷售安排。
●帝御‧金灣累沽534伙 兩房戶售逾756萬元
8月新盤開售數量不多，其中屯門帝御•金灣月初至今連環加推單位應市，並錄理想銷情。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目今日(8月26日)再錄成交，售出單位為第3座15樓單位01，屬兩房一套房連儲物室間隔，實用面積547方呎，成交價約756.79萬元。該盤本月開售至今已累積賣出534伙，成為期內一手市場銷量之冠，套現逾25.2億元。
●御海灣首錄交易告吹個案
據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產(00016)旗下屯門御海灣，錄得首宗交易告吹個案。單位為2座21樓B室，實用面積261方呎，原本於8月18日以534.333萬元售出，呎價20,472元，惟成交紀錄冊已列明為簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展。
中原向MARINI系列買家贈送總值1.8萬元電器優惠
會德豐地產位於將軍澳日出康城的MARINI系列，開售以來銷情理想，中原為回饋買家及慶祝康城商場內新分行開張，本周五起一連3日(8月28至30日)，向MARINI、GRAND MARINI及OCEAN MARINI一手單位買家，贈送日本名牌電氣炸鍋及多功能煮食爐各一部，名額限首10名，優惠總值約1.8萬元，優惠先到先得，送完即止。
●南豐日出康城第10期項目料年底登場
將軍澳日出康城商場開幕後，區內樓市再成焦點。南豐發展地產發展部及銷售部總經理盧子豪透露，旗下日出康城第10期項目，提供893伙，現正申請預售樓花同意書，料年底有機會推售。同系區內LP6尚餘49伙未售，樓盤料年底取得滿意紙及陸續入伙。
長實集團(01113)高級營業經理楊桂玲稱，區內SEA TO SKY昨單日錄得3宗交投，反映新商場開幕，令買家加速入市。該盤至今累售771伙，套現約81億元，當中佔逾400伙為三、四房大戶。而9月有機會削減優惠及調升價錢，短期加幅料2至3%，並料將加推新一批單位應市。
會德豐地產總經理(業務拓展)楊偉銘則指出，商場啟用料有助區內發展，旗下同區MARINI系列個別優惠稍後將取消。
美聯布少明表示，該公司位於商場內的全新分行，每月租金高達「7位數」。他指出，8月一手市場暫錄約850伙交易，料全月可售出約1,000伙，按月錄得下跌，料9月可維持約1,000宗水平。
●津匯連平台特色戶售逾1,855萬破頂
據一手銷售資訊網資料，其士國際(00025)、寶聲集團及市區重建局旗下馬頭角津匯，售出27樓B室特色戶，實用面積832方呎，平台面積145方呎，以1,855.36萬元獲承接，創出項目新高價，呎價2.23萬元。
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