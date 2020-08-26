圓通速遞國際半年多賺17倍　擬進一步整合母企資產

期內空運業務之分部業績按年約107.9%至約1.65億元；國際快遞及包裹服務業務之分部業績按年大幅增加至約4,170萬元。

集團預計，美國與東南亞之間的業務發展是一個大好機會。由於中美關係緊張，關稅提高使中國的商品處於不利地位。因此，為降低生產成本，各公司一直在積極應對，將生產從中國轉移至越南、柬埔寨及孟加拉等東南亞國家。憑藉在東南亞多年的發展，集團可為製造商提供專業的物流解決方案，並在本地市場上獲得更多的市場份額。

集團正計劃進一步利用圓通速遞的資源提升國際貨運能力。受益於圓通速遞全資附屬公司圓通航空公司，集團可與彼等順利合作，並為客戶提供優質的空運服務。此外，集團擬加強與圓通速遞於全球各地的其他附屬公司合作，並進一步整合母公司的資源以擴展海外業務。集團將於日後完成圓通速遞海外附屬公司與集團附屬公司之間的內部整合。此舉使集團能擴展服務範圍以及降低成本。

同時，集團將與外部戰略合作夥伴合作，並根據先前於越南及泰國等國家的投資，繼續提升特定國家及地區的端到端服務。根據集團全球化計劃，集團亦加快「一帶一路」沿線國家物流線路搭建。聯合菜鳥等戰略合作夥伴，打造中國及其他國家地區物流節點城市和區域性國際物流樞紐。此使集團獲得重要資源，如航空公司、鐵路、倉庫等，並進一步填補集團於重要國家的營運能力。

－－－－－