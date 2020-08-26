中美金融戰：中方指在企業審計上已對美國讓步

財經媒媒彭博報道，中國表示，已經對美國做出讓步，允許其監管機構對一些最敏感的企業進行審計。中方官員並呼籲雙方直接對話，以此解決多年來威脅到全球市場的一個分歧。

中國證監會副主席方星海周三(26日)在北京接受採訪時說，中國對解決會計問題上僵局的態度是「真誠的」。

美國官員最近加大了施壓，要求獲得在美上市中國公司的審計工作文底稿，威脅實施可能觸發阿里巴巴在內的公司被退市的規定。這分歧一直困擾兩國關係，並在2017年以來進一步惡化，因雙方監管機構聯合實施的一次試行審計未能產生協議。

方星海周三表示，本月初中國證監會向和美國公眾公司會計監督委員會(PCAOB)發送了新的方案建議，擬允許美國選擇其任意一家國有企業進行再次試點審計。不過，出於國家安全考慮，中國仍會堅持編輯一些信息，方星海表示這條件是國際通行做法。

他說：「隨着雙方信心加強，我們可以着手處理這些敏感問題，讓雙方都滿意，這些比較緊急。我們是非常真誠的，但另一方面，我們也非常重視保護國家安全信息。」

方星海說，他主動提議與美方進行一次視頻或電話會議，但尚未得到回應。至於為甚麼自2017年以來沒有進行過別的試點審計項目，方星海說這可能是「整體氛圍」所致。

一位不願公開身份的知情人士透露，方星海2019年9月前往美國試圖解決這個問題，但PCAOB主席拒絕與他見面，只是派出了一名部門負責人。這位知情人士說，過去PCAOB的前主席很願意會面和交談。

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