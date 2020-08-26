樓價UPDATES：康怡花園山景樓王劈價130萬沽

二手業主減價吸客，鰂魚涌康怡花園山景樓王，劈價130萬港元後，終以1,070萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鰂魚涌康怡花園C座高層4室，實用面積594方呎，原則三房間隔，後改為兩房間隔，屬頂級山景樓王單位，叫價1,200萬元，最終累減130萬元，以1,070萬元易手，實用呎價18,013元，新買家睇樓多時，購入單位自用

●鰂魚涌太古城8月暫錄得25宗成交，包括彩天閣中層D室，實用面積760方呎，套三房套間隔，以1,448萬元易手，實用呎價19,053元，原業主於2010年7月以800萬元買入，持貨10年，帳面獲利648萬元。

●小西灣藍灣半島1座極高層B室，實用面積604方呎，套三房間隔，望大潭山景及郵輪碼頭海景，獲買家以1,090萬元買入，實用呎價約18,046元，新買家為本區客。

●西灣河嘉亨灣5座高層F室，實用面積約498方呎，兩房間隔，望山景，叫價1,050萬元，議價後以1,000萬元成交，實用呎價約20,080元，新買家鍾情屋苑設施配套，購入作自住之用。

●北角港運城2座高層B室，實用面積675方呎，兩房間隔，以1,285萬元易手，實用呎價19,037元，原業主於1998年12月以527萬元買入，持貨22年帳面獲利758萬元，單位升值144%。

●北角嘉蘭大廈高層C室，實用面積341方呎，兩房間隔，望樓景，開價620萬元，放盤兩個月，減價30萬元，減幅4.8%，終以590萬元成交，實用呎價17,302元。

●西營盤63 POKFULAM第2座中層F室，實用面積約281方呎，一房連套房間隔，今年7月初以20,000元放租，經議價後減價3,000元或約15%，最終以17,000元租出，實用呎租約60元，該盤本月至今累錄11宗租賃成交，現時有約85個單位放租，月租叫價由14,000元起。

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九龍區

●將軍澳峻瀅1座中層A室，實用面積693方呎，套三房間隔，享山景，以850萬元易手，實用呎價12,266元，原業主於2012年7月以480萬元買入單位，持貨8年帳面獲利370萬元。

●將軍澳新都城1期1座低層G室，實用面積364方呎，兩房間隔，叫價650萬元，減價24萬元或3.7%，獲區內買家以626萬元承接，實用呎價17,198元。

●油塘嘉賢居高層C室，望海景，兩房間隔，實用面積約544方呎，原以838萬元放盤，其後獲外區客接洽，議價後減價18萬元，以約820萬元成交，實用呎價約15,074元，新買家為年輕首置客，睇樓1次入市自用及作長線投資。

●黃大仙現崇山2座中層A室，三房間隔，實用面積約1,123方呎，以約38,000元放租1個月，吸引區內客洽詢，議價後減價3,500元或約9%，以34,500元租出，實用呎租約30.7元。

●黃大仙公屋竹園北邨15座中層1室，實用面積381方呎，一房間隔，原先開價280萬元，減價22萬元或7.9%，最終以未補價第二市場價258萬元沽出，實用呎價6,772元。

●旺角利奧坊‧曉岸1座高層H室，實用面積252方呎，一房間隔，以560萬元將單位易手，實用呎價22,222元，原業主於2016年6月以470.4萬元買入，持貨4年帳面獲利89.6萬元，單位升值19%。

●大角咀港灣豪庭5座中層F室，實用面積約420方呎，兩房間隔，原業主叫價態度強硬，於近日以「零議價」750萬元沽出物業，實用呎價約17,857元，原業主於2003年1月以約169.7萬元買入，持貨約17年帳面獲利約580.3萬元，單位升值逾3.4倍。

●奧運站柏景灣10座中層G室，實用面積465方呎，兩房間隔，望街景，以999萬元成交，實用呎價21,484元，原業主於2000年1月以285萬元購入，持貨20年多帳面獲利714萬元離場。

●長沙灣尚都8月錄首宗買賣，單位為高層G室兩房戶，實用面積約407方呎，以798萬元放盤1個半月，議價後減價66萬元，以約732萬元成交，實用呎價約17,985元，新買家為外區首置客。

●荔枝角美孚新邨3期百老滙街57號中層B室，兩房間隔，望樓景，實用面積約511方呎，以約19,000元放租約個半月，議價後以18,500元租出，實用呎租約36.2元，新租客為醫護人員，睇樓1次即決定承租。

●荔枝角曼克頓山2座高層A室，實用面積1,593方呎，四房雙套房間隔，望維港海景，連1車位，近日以4,000萬元易手，實用呎價約25,110元，較市價低約5%，原業主於2007年8月以1,973萬元購入，是次轉手帳面獲利2,027萬元。

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新界區

●馬鞍山聽濤雅苑1座低層C室，實用面積875方呎，三房兩廳間隔，享海景，放盤20日，原叫價1,280萬元，累減142萬元或11.1%，獲買家以1,138萬元承接，實用呎價13,006元。

●馬鞍山薈朗2座低層B7室，實用面積293方呎，一房間隔，開價約540萬元，議價後以505萬元易手，實用呎價17,235元，原業主於2016年以406萬元購入，持貨4年沽出帳面獲利約99萬元離場，單位升值約24.4%。

●馬鞍山天宇海1B座高層A室，實用面積787方呎，套三房間隔，開價1,230萬元，議價後以1,188萬元易手，實用呎價15,095元，原業主於2010年以729萬元購入，持貨10年，沽出單位帳面獲利約459萬元離場。

●沙田碧濤花園3期翠柏閣高層E室，實用面773方呎，套三房間隔，望山景，單位放盤1個月，原先叫價960萬元，累減72萬元或7.5%，終以888萬元沽售，實用呎價11,488元。

●沙田第一城8月暫錄27宗買賣，貼近上月全月錄31宗，其中39座低層C室，實用面積304方呎，兩房間隔，開價約530萬元，議價後以514萬元易手，實用呎價16,908元。

●沙田夾屋晴碧花園1座高層H室，實用面積601方呎，三房間隔，日前以868萬元易手，實用呎價14,443元，原業主則於2000年以190萬元購入單位，持貨20年帳面獲利約678萬元離場。

●火炭晉名峰8月暫錄約3宗買賣，包括E座高層C室，實用面積586方呎，兩房間隔，議價後連車位以888萬元成交，實用呎價15,154元。

●粉嶺牽晴間11座中層A室，實用面積388方呎，兩房間隔，望山景，開價550萬元，放盤14日，速獲同區租客以540萬元承接，實用呎價13,918元，原業主於2014年10月購入，當時作價356萬元，持貨近6年帳面獲利184萬元。

●上水顯峯低層A室，實用面積約404方呎，兩房間隔，日前終以530萬元成交，實用呎價約13,119元，原業主在2010年7月以約192萬元買入，持貨至今約10年帳面獲利約338萬元，新買家購入單位自用，現時屋苑約有11個放盤，入場價由445萬元起。

●元朗YOHO Town第7座中層A室，實用面積約422方呎，兩房間隔，望山景，叫價由680萬元，減至672萬元易主，微減8萬元，實用呎價約15,924元，項目本月暫錄約7宗買賣，平均實用呎價約15,494元。

●元朗映御單日連錄2宗成交，包括1座低層D室，實用面積488平方呎，兩房間隔，叫價640萬元，減價12萬元，以628萬元易手，實用呎價12,867元，新買家為外區上車客，原業主於2016年9月以528萬元購入，是次轉手帳面獲利100萬元，單位4年升值約19%，屋苑8月暫錄3宗成交，平均實用呎價按月回落至13,687元。

●天水圍嘉湖山莊7天13宗成交，本月累計錄得25宗，麗湖居7座高層E室，實用面積446方呎，兩房間隔，業主7月中放盤開價535萬元，8月初減至520萬元，最終進一步減至513.9萬元沽出，實用呎價11,522元，放盤約1個月，共減21.1萬元或4%沽出，買家為外區上車客，睇樓三星期隨即承接上址，原業主則於1997年1月買入，持貨23年帳面獲利295.9萬元或1.4倍。

●屯門公屋田景邨10座中層32室，實用面積349方呎，日前獲區外白居二垂青，於未補價第二市場以145萬元購入自用，實用呎價4,155元，原業主於2007年以約15.56萬元購入，轉手帳面升值逾8倍。

●屯門居屋兆康苑C座高層4室，實用面積438方呎，兩房間隔，日前推出單位放租，月租叫價11,000元，新租客職業穩健，獲減租1,200元或11%，以9,800元租出，實用呎租22.4元。

●屯門海翠花園6座中層B室，實用面積521方呎，兩房一廳設計，原業主增加議幅，累積減價達35萬元，獲區內客以560萬元購入自用，實用呎價10,749元。

●屯門居屋悅湖山莊12座低層K室，實用面積431方呎，區內首置客睇好屯門碼頭區未來的發展，於已補價自由市場以423.8萬元購入上址作自用，實用呎價為9,833元。

●荃灣韻濤居B座高層6室，實用面積445方呎，兩房間隔，叫價670萬元，放盤4日，減價32萬元即獲用家承接，成交價638萬元，實用呎價14,337元，由於兩房放盤較為短缺，上址擴闊議幅後速獲承接。

●青衣海欣花園1座高層B室，實用面積471方呎，兩房間隔，享海景，於本月中以750萬元放盤，新近減至732萬元沽出，實用呎價15,541元，新買家為上車客，於青衣區睇樓已1年，因資金有限，待政府放寬首置人士按揭成數樓價上限，終於入市心儀屋苑。

●馬灣珀麗灣本月累錄17宗成交，其中23座中層B室，實用面積約707方呎，套三房間隔，享海景，換樓客睇樓多月，見近日樓市反彈，擔心遲買會貴，於是加快入市，議價後以850萬元承接上址，實用呎價12,023元。

●東涌區本月累錄63宗二手買賣，映灣園佔15宗，包括7座中層F室，實用面積548方呎，兩房間隔，叫價650萬元，放盤當日便有超過3組客人睇樓，其中一組買家認為價錢貼市，怕錯失入市機會，睇樓後立即洽購，議價7萬元，以643萬元承接，實用呎價11,734元，新買家為年輕上車客，買樓準備結婚。

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