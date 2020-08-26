【旅業蕭條】東瀛遊半年轉蝕6616萬　前景待疫苗

集團表示，2020年是歷年以來最困難的一年，許多國家收緊邊境並實施更為嚴厲的防疫措施，以應對新冠病毒疫情的蔓延，除疫情對全球經濟造成持續損害外，中美貿易局勢持續緊張以及英國脫歐亦導致全球經濟動蕩，令公司走進低谷。

期內，自3月中香港政府頒布檢疫令後，公司面對蜂湧而至的訂單取消，旅行團及自由行產品銷售以及酒店營運自此暫停。公司奮力地制定應急計劃，以保持其持續性。公司採取節省成本的措施以降低營運成本，開發線上購物平台以產生新的收入來源，從而盡可能的降低旅遊及酒店業務營運停滯不前的影響，並同時領取香港及海外政府為援助旅遊業而發放的補助。

旅行團收益主要是向出境旅行團客戶收取的團費。集團主要收益來源為旅行團，於2020年上半年貢獻集團收益總額的90.2%，2019年同期為84%。日本旅行團仍是本集團收益的主要來源，於2020年上半年貢獻集團收益總額的57.5%，2019年同期為51.7%。新冠病毒爆發導致2020年年初的日本旅行團需求不振，香港政府頒布檢疫令後旅遊相關業務營運更是進一步暫停。

客戶人數由2019年上半年的44,819人驟減至2020年上半年的12,169人，收益由2019年上半年約4.38億元減少69%至2020年同期約1.35億元，而毛利及毛利率則較2019年上半年分別下降80.9%及5.8個百分點。

展望未來，香港近期新冠病毒病例再度激增，正再次威脅旅遊業的復甦，繼今年年初病毒感染受控後再落下的重擊。值得慶幸的是，沖繩新酒店的興建工程如期竣工，並將於今年第4季度投入營運。即使旅遊業的陰霾尚未散去，集團冀望於不久的將來迎來有效的疫苗戰勝危機。

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