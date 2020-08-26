電視廣播6個月轉蝕2.9億元　不派息

截至6月30日，myTV SUPER OTT服務的用戶(包括付費及免費訂戶)增至8.6百萬名，較去年6月增加11%。通過採用直接面向消費者的策略，myTV SUPER Original(專供獨家內容)將在今年最後一個季度推出，以進一步推動ARPU(每用戶平均收入)和訂戶群增長。

集團表示，疫情促使網上消費大幅增加，令Big Big Shop從中受惠。期內透過於「big big

shop感謝祭」及「香港原味道」等翡翠台節目內的推廣，每月活躍用戶及買家數目均有所上升。整體而言，大台網業務分部(包括Big Big Shop)錄得溢利3,100萬元，按年增幅為123%。

期內，儘管香港電視廣告收入急劇下降，但來自數碼平台(myTV SUPER、TVB Anywhere、大台網及Big Big Shop)的非廣告收入總額由2.32億元增加至2.72億元，增幅為17%。期內，數碼業務收入佔集團總收入的28%。

來自中國的收入(包括來自國內數碼平台的收入、落地權費用及聯合製作收入)增加54%。此乃主要由聯合製作劇集收入增加所推動。集團期內分別與華為及中國移動簽訂新的內容供應協議，該兩家公司均於多個國家內擁有大量流動裝置用戶。此舉將會進一步加速集團數碼內容分銷業務的增長，延至另一個新的國際層面。

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