晶片之戰！武漢弘芯被指隨時面臨資金鏈斷裂風險

蔣尚義曾與台積電現任董事長劉德音和總裁魏哲家一同出任台積電的營運長，其出掌武漢弘芯的消息出爐當時轟動兩岸，事關這家公司說過「鎖定14納米以及7納米以下」的半導體生產。蔣曾明言不做與舊東家台積電競爭的事，惟早前有日媒指弘芯以2.5倍薪酬向台積電挖角，而消息又被台積電否認。

不過，據報湖北省武漢市東西湖區政府在7月30日發布的《上半年東西湖區投資建設領域經濟運行分析》官方文件，其中預警指出「武漢弘芯半導體項目存在較大資金缺口，隨時面臨資金鏈斷裂風險」、「項目基本停滯，剩餘千億(元人民幣)資金今年難申報」。

《武漢市2020年市級重大在建項目計劃》中，武漢弘芯半導體製造項目被位列第一，總投資額顯示為1,280億元人民幣(下同)，這個數字等於中芯今年資本開支預算的2.77倍，而武漢弘芯也是2018年武漢的最大單一投資項目，它會分兩期建成，一期項目總投資額為520億元，二期投資額為760億元。

更甚者，內媒報道，據天眼查顯示，今年1月，武漢弘芯向湖北省武漢市西湖區市場監督管理局登記了一項動產抵押，數額不小，有5.8億元之多，而這個抵押品，居然就是「抵押一台ASML掃描式光刻機」，詳情更加有一句「全新，尚未啟用」！據了解，它就是晶圓代工業界要闖7納米或以下製程必需、中芯「等到頸都長」但未到手的EUV光刻機。

內媒續指，弘芯要求部分收到聘書的候選員工延遲入職。而正式員工方面，「因為設備屈指可數，無法進行生產線實操，日常工作只是讀讀論文，做一下PPT」。

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