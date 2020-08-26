中美科技戰：國際半導體協促美延長實施華為禁令120日

外國傳媒報道，繼美國半導體產業協會(SIA)指出，美國對華為的最新禁令，將對美國半導體業帶來負面影響後，國際半導體協會(SEMI)也強調，新禁令將使美國企業收入減少，影響投入研發資源，削弱美國創新，繼而損害國家安全，請求美國商務部將禁令延長120日。

SIA主席兼行政總裁John Neuffer上周指出，美國對華為實施新禁令，將對美國半導體業帶來負面的影響，並重申支持向中國銷售非敏感的商用產品，有助推動美國半導體業研究與創新，對美國的經濟實力和國家安全至關重要。

SEMI也稱，美國的舉措將損害到美國半導體業，更對供應鏈造成嚴重的不確定性和破壞，最終影響美國國家安全，重申這將抑制企業購買美國製造設備與軟件的意願，同時也導致與華為無關的企業受到損失。

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