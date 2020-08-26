夜市UPDATES：美股變化不大　滙控倫敦股價跌1%

美股早段變化不大，道指目前報28,236點，跌11點或0.04%；標指報3,450點，升6點或0.2%；納指報11,525點，升58點或0.51%。

港股期指夜市無方向，目前報25,441點，升9點，低水51點。美國國務卿蓬佩奧斥滙豐控股「一邊維持受制裁者帳戶，一邊關閉追尋自由者帳戶」；滙控倫敦股價受壓跌1%。

全球央行年會即將召開，投資者謹慎觀望，尋找下一步貨幣政策以及經濟將走向何方的線索。聯儲局主席鮑威爾對通脹及其對美元的影響的評論也值得關注。

分析認為，科技股對於美股的重要性達到了一個歷史性的高位，這也意味它掩蓋了一些足以引發不安的問題。今年迄今，只有三個行業的表現超出了標指，科技股以27%的漲幅拔得頭籌；在消費領域，漲幅也只能歸功於一家公司——亞馬遜。這家電商巨頭年內大漲78%，貢獻了非必需消費品指數漲幅的43%，抵銷了同行業逾一半公司的跌幅。

另外，美國7月耐用品訂單升11.2%，升幅遠高於市場預期的4.8%以及6月經修訂後的7.7%；扣除運輸設備的訂單升2.4%，升幅高於市場預期的2%，但較6月的4%放緩。

【21:30】市場缺乏重大消息，但科技股續有支持，美股開市早段個別發展，道指跌56點，至28,192點；納指升58點，至11,524點新高；標指升2點，至3,446點，亦破頂。

券商Wedbush看好蘋果公司(Apple Inc.)新一代iPhone將引發「超級周期」，將目標價由515美元上調至600美元，是華爾街最牛。與此同時，有報道指，Apple計劃下月在印度首次開設網上商店，另有指該公司計劃在Apple TV+串流服務上，加入擴增實境(AR)內容。Apple股價早段升1.3%至505.93美元。

軟件開發商Salesforce上季收入增長29%，至51.5億美元，主要是雲端產品收入增長，期內經調整後每股盈利1.44美元，遠高於市場預期的67美仙。該公司並預期，第3季收入最高可達52.5億美元，亦高於市場預期的50億美元，股價早段漲17%至252.86美元。

惠普企業上季每股盈利32美仙，較市場預期高9美仙，今季和全年盈利預測亦好過預期，股價早段漲9.4%至10.21美元。

家居用品零售商Bed Bath & Beyond計劃裁減約2,800個職位，以削減開支，股價早段跌0.6%至12.24美元。

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