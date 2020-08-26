【悲情樓市】抗跌力最強藍籌屋苑呎價頻失守萬元關...

二手樓市受壓，即使過往抗跌力最強的藍籌屋苑，其中兩個新界上車項目本月成交呎價頻頻失守1萬元關口。其中東涌映灣園一個套三房單位，僅以本月最低呎價9,509元售出。天水圍嘉湖山莊中層戶，減價至612萬元轉手，呎價僅近9,700元。

中原陳繼成表示，映灣園8月暫錄約15宗買賣，當中3宗呎價低於1萬元，包括上述5座中層H室，實用面積957方呎，曾叫價950萬元放盤，減價40萬元後，剛以910萬元轉手。其餘兩宗成交呎價分別為9,956及9,795元。

嘉湖山莊本月已錄至少25宗買賣。該行文家輝稱，成交中佔3宗呎價不足1萬元，均為三房或以上大單位。其中樂湖居13座中層B室，實用面積633方呎，套三房間隔，曾叫價650萬元放售，前後累減38萬元沽出，以每方呎價9,668元獲承接。他認為，政府可撤銷部分辣招，可令二手市場流轉量加快。

事實上，新界細價屋苑樓價跌勢明顯。美聯黃嘉明指，粉嶺牽晴間亦錄「筍價」成交。單位為4座高層G室，實用面積438方呎，叫價610萬港元，受近期第三波情疫影響，減價33萬元或約5.4%，僅以577萬元易手，低於同類型近期做價「6球」價位，呎價13,174元。

至於市區單幢，呎價九千亦有承接。忠誠拍賣推出8項物業，成功拍出土瓜灣中南大廈一個中層L室單位，成交價410萬元，較開價僅高10萬元，以實用面積495方呎計，呎價約8,283元。

此外，豪宅市場蝕讓繼續湧現。資料顯示，上水天巒加倫大道一幢單號屋，以2,800萬元登記售出，約十年帳面貶值逾540萬元。若以洋房實用面積2,011方呎計，呎價約13,923元。據了解，該盤今年7宗二手轉讓，料全屬帳面蝕讓。

利嘉閣黃民傑指，九龍城御門‧前中高層B室套三房戶，實用面積約628方呎，放盤約兩個月，開價1,200萬元，累減118.2萬元後，終以1,081.8萬元沽出，呎價約17,226元，原業主2015年1月以約1,080.3萬元一手購入，持貨5年轉手帳面僅獲利約1.5萬元，料屬明賺實蝕。

【西環地舖明賺實蝕離場】

除了住宅外，政府減辣無效，工商舖繼續蝕賣。西環有地舖劈價200萬元，以900萬元沽出，4年間僅升值50萬元，但扣除逾70萬元雙倍印花稅等使費後，屬明賺實蝕。

該舖位於吉席街78至86號地下G連約舖，建築面積約260方呎，原先叫價1,100萬元，成交價低市價約一成。原業主2016年以850萬元購入，但扣除約64萬元的雙倍印花稅，以及代理佣金等使費，料蝕讓離場。

市場續現舖位劈價出貨。市場人士指出，北角英皇道471號地下連入則閣，以2,600萬元交吉轉手，低市價約兩成。該舖叫價4,500萬元，即大幅劈價1,900萬元或約42%沽出。

消息又稱，太子道西別樹華軒地下6號舖，由銀行租用，建築面積約349呎，原業主年初時叫價約4,800萬元，累減1,200萬元，以約3,600萬元沽，呎價逾10.3萬元。

另方面，荃灣石棺藏屍案大廈錄得蝕讓。據土地註冊處資料顯示，DAN6高層D室以290萬元易手，呎價約8,430元。原業主於2015年買入，持貨5年帳蝕49萬元。

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