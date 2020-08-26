虧損於報告期間大幅增加乃歸因於多項原因。於報告期間，為促進現金回籠之增加，集團於新型冠狀病毒疫情爆發後為揚州及徐州在建項目的預售價提供折扣。經考慮該區的物業市場情況、工程進度及工程量，經參照公司獨立物業估值師所進行的重估，預期將計提合供不少於1.25億元人民幣的預期減值虧損撥備。

疫情及持續的中美貿易摩擦已為鞋履業帶來進一步的挑戰。因此，由於天倫鞋業交易中心租用率下降及向鞋履業的租戶提供短期租金優惠，故經參照公司獨立物業估值師所進行的重估，預期將錄得約2,000萬元人民幣不利的投資物業公平值變動。再者，由於集團借款總額相較上一個期間大幅增加，故集團於報告期間的融資成本增加約2,000萬元人民幣。

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