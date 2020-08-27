東方日報B1：「港版納指」月漲6%　仍輸美

恒生科技指數周三上升51點或0.72%，收市報7,275點，主要受惠於阿里股價破頂。阿里於旗下「金蛋」螞蟻集團遞交上市申請之後上漲4.16%，以歷史盤中高位280.4元收市，榮膺首隻市值突破6萬億元的港股。

而大市周三牛皮，恒指收市僅升5點或0.02%，報25,491點。國企指數升8點或0.08%，收報10,300點。

中期業績遠勝預期的京東顯著反彈，曾經上升7.92%，其市值曾首次破一萬億元大關，收市上升5.97%，收報315.8元，再創收市新高。小米亦以接近全日高位的19.16元收市，創下兩年收市新高，上漲5.74%。

中國科技巨企普遍收入多數來自內地市場，產品和服務雖然不像納指成分企業橫掃全球，但也「食正」內地經濟數碼轉型，因此股價在中美對抗白熱化之際仍然堅挺。

不過，半導體等硬件科技方面，中芯雖說不斷追趕，但也要用納指成分股應用材料(Applied Materials)和Lam Research的設備；就算英特爾(Intel)要「認命」委外生產晶片，其晶片也和英偉達(Nvidia)及超微半導體(AMD)的一樣，如iPhone行銷各國。

豐盛金融資產管理董事黃國英認為，現時「港版納指」結構有問題，尤其舜宇權重過大，其表現大落後，直接導致指數首月跑輸納指。

黃國英指，納指成分股數目明顯較多，「港版係得(權重)頭嗰幾隻見得吓人，後面好一般，所以係未齊隊」，要涵蓋更多優質科企始能反映中國新經濟的發展。他續表示，軟件和互聯網企業的投資價值更加高，「台積電係好猛，但係市值都唔夠微軟及亞馬遜大，中國科網唔會太落後，論投資價值同美國科企唔係差得好遠」。

他預料，大市短期難打破悶局，短線計京東衝勁會頗強，事關其多年投資現在「似入直路」，惟長線計仍偏好雲業務強勁的阿里和騰訊。而美團現價已反映頗長線的前景，雖說資金熱捧不願沽，但今年已累積龐大漲幅，不宜加注。

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