東方日報B1：「港版納指」月漲6% 仍輸美
2020年08月27日 00:06
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「港版納指」恒生科技指數周四(27日)「滿月」，截至周三(26日)止累漲6.01%，跑贏恒生指數2.83個百分點，主要由重磅的美團點評(03690)及準藍籌阿里巴巴(09988)和小米(01810)推動，其中美團及京東集團(09618)期內更飆約35%，惟恒生科技指數仍跑輸「正印」美國納指逾4個百分點。分析指，現時「港版納指」的結構未反映中國新經濟的實力。
恒生科技指數周三上升51點或0.72%，收市報7,275點，主要受惠於阿里股價破頂。阿里於旗下「金蛋」螞蟻集團遞交上市申請之後上漲4.16%，以歷史盤中高位280.4元收市，榮膺首隻市值突破6萬億元的港股。
而大市周三牛皮，恒指收市僅升5點或0.02%，報25,491點。國企指數升8點或0.08%，收報10,300點。
中期業績遠勝預期的京東顯著反彈，曾經上升7.92%，其市值曾首次破一萬億元大關，收市上升5.97%，收報315.8元，再創收市新高。小米亦以接近全日高位的19.16元收市，創下兩年收市新高，上漲5.74%。
至於手機設備股則繼續疲軟，「港版納指」重磅股舜宇光學(02382)周三再跌2.44%，瑞聲科技（02018）下跌2.24%，兩隻股份自恒生科技指數面世分別累積下挫15.93%及16.45%，接近「包尾」。
此外，下月起於該指數之權重將會與「ATMX」阿里、騰訊（00700）、美團和小米並列的中芯國際(00981)周三下跌3.85%，過去一個月累積下跌2.73%，其A股(688981.SH)周三更瀉6.44%，收報66.26元人民幣，為「回A」後新低。
中國科技巨企普遍收入多數來自內地市場，產品和服務雖然不像納指成分企業橫掃全球，但也「食正」內地經濟數碼轉型，因此股價在中美對抗白熱化之際仍然堅挺。
不過，半導體等硬件科技方面，中芯雖說不斷追趕，但也要用納指成分股應用材料(Applied Materials)和Lam Research的設備；就算英特爾(Intel)要「認命」委外生產晶片，其晶片也和英偉達(Nvidia)及超微半導體(AMD)的一樣，如iPhone行銷各國。
豐盛金融資產管理董事黃國英認為，現時「港版納指」結構有問題，尤其舜宇權重過大，其表現大落後，直接導致指數首月跑輸納指。
黃國英指，納指成分股數目明顯較多，「港版係得(權重)頭嗰幾隻見得吓人，後面好一般，所以係未齊隊」，要涵蓋更多優質科企始能反映中國新經濟的發展。他續表示，軟件和互聯網企業的投資價值更加高，「台積電係好猛，但係市值都唔夠微軟及亞馬遜大，中國科網唔會太落後，論投資價值同美國科企唔係差得好遠」。
他預料，大市短期難打破悶局，短線計京東衝勁會頗強，事關其多年投資現在「似入直路」，惟長線計仍偏好雲業務強勁的阿里和騰訊。而美團現價已反映頗長線的前景，雖說資金熱捧不願沽，但今年已累積龐大漲幅，不宜加注。
港股美國預託證券(ADR)周三早段個別發展，騰訊報551.44元，較香港收市價低0.06元；友邦保險(01299)報77.89元，較港高0.09元。若按比例計，相當於恒指跌74點。
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