美股收市：道指升83點　標指納指再破頂

科技股續有支持，刺激美股周三(26日)上漲，道指收報28,331點，升83點或0.3%；標指收報3,478點，升35點或1.02%；納指收報11,665點，升198點或1.73%。標指和納指再創收市新高。

券商Wedbush看好蘋果公司(Apple Inc.)新一代iPhone將引發「超級周期」，將目標價由515美元上調至600美元，是華爾街最牛。與此同時，有報道指，Apple計劃下月在印度首次開設網上商店，另有指該公司計劃在Apple TV+串流服務上，加入擴增實境(AR)內容。Apple股價收市上漲1.36%。

軟件開發商Salesforce上季收入增長29%，至51.5億美元，主要是雲端產品收入增長，期內經調整後每股盈利1.44美元，遠高於市場預期的67美仙。該公司並預期，第3季收入最高可達52.5億美元，亦高於市場預期的50億美元，股價全日急升26.04%。

家居用品零售商Bed Bath & Beyond計劃裁減約2,800個職位，以削減開支，股價收市下挫1.14%。

美國7月耐用品訂單升11.2%，升幅遠高於市場預期的4.8%以及6月經修訂後的7.7%；扣除運輸設備的訂單升2.4%，升幅高於市場預期的2%，但較6月的4%放緩。

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