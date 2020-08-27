【專家點評】彭偉新：潤地有分拆概念 阻力位喺...
2020年08月27日 07:30
東網電視更多新聞短片
由於恒指在近日反彈期間，指數已經升抵保歷加通道的頂部，而且近期恒指的波幅不算太大，令到保歷加通道的垂直高度在收窄至1,200點後，便無法作進一步的收窄。因此，港股在未能出現明顯的利好消息前，相信恒指仍然只會在高位繼續反覆，預期港股暫時維持在20天線至250天線之間徘徊，相信要等期指結算後，投資者重新部署後市，港股才有望出現新的方向。
不過，由於現時距離美國總統大選只有90日左右，預期民主黨及共和黨的總統候選人均會繼續發表針對中國的言論，所以，相信港股在未來兩個月期間，仍然會有較明顯的回調壓力，只要恒指不向下跌穿100天線，暫時港股不會出現暴跌的場面。
華潤置地(01109)剛公布的半年業績顯示，雖然半年盈利少賺9%，但核心盈利上升3%，而且中期息增加至0.15元人民幣，較去年上升16.2%，而且更表示會考慮把旗下的物管及商業運營服務分拆上市，並於8月21日獲得聯交所的批准。因此，市場預期集團可以錄得特殊盈利，又或有派送的機會，股價於周三業績公布後大幅上升，成功升破了7月及本周高位35.85元阻力。若果以今年年初時高位40.45元見頂後回落，並曾跌至3月中低位27.05元見底後開始反彈，股已成功重返各移平線之上外，更收復了整個跌浪總跌幅的38.2%及61.8%反彈目標，昨日股價以大陽燭向上突破，加上RSI重返70水平，加上過去兩個月期間，已錄得接近15億港元的資金流入，即使昨日業績公布後，仍然繼續見資金流入，超過1,000萬港元，反映投資者仍然看好公司的股價走勢。預期股價可以逐步重返今年1月時的高位40.45元，建議投資者可以在36元買入，阻力位在40.45元。不過，若股價一旦跌穿50天線，請沽出止蝕。
京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)
－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！