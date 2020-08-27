【專家點評】彭偉新：潤地有分拆概念　阻力位喺...

由於恒指在近日反彈期間，指數已經升抵保歷加通道的頂部，而且近期恒指的波幅不算太大，令到保歷加通道的垂直高度在收窄至1,200點後，便無法作進一步的收窄。因此，港股在未能出現明顯的利好消息前，相信恒指仍然只會在高位繼續反覆，預期港股暫時維持在20天線至250天線之間徘徊，相信要等期指結算後，投資者重新部署後市，港股才有望出現新的方向。

不過，由於現時距離美國總統大選只有90日左右，預期民主黨及共和黨的總統候選人均會繼續發表針對中國的言論，所以，相信港股在未來兩個月期間，仍然會有較明顯的回調壓力，只要恒指不向下跌穿100天線，暫時港股不會出現暴跌的場面。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

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