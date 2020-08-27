【專家點評】楊俊文：美總統大選前　美股勢向好？

11月美國大選，特朗普極度希望尋求連任。現代選舉遊戲方法由從前出發到各州拉票、電視及實體廣告如巴士地鐵廣告，改變到網絡宣傳。兩者最大分別是速度和滲透力，傳統舊式選舉推廣是以半年一年去推，而現時以臉書，推特，谷歌，Instagram去推，只需集中選前一兩個月就足夠，所以愈接近大選特朗普出招會更密。

預期說競選，說白了是誰拉攏到幾大網絡網媒大佬支持，誰就會勝出。例如tiktok一事就是特朗普利用特權迫使抖音賤價賣盤，令微軟可以執到它本身一直缺失的媒體業務，當然微軟收了這麼大的厚禮，自然要發揮自身影響力。需知幾大網絡公司高層及大股東是互相持股的。大選前究竟一般民眾每日上這些網和app會看到甚麼內容，特朗普應有選擇吧。

第2點，歷屆美國總統都是出同一招，就是對外開戰來團結國民，而一開戰執政黨就可以得到絕大部分支持度，韓戰、中東戰爭及最新對中國開戰都一樣。即使口水戰都不放過，正如近日特朗普又說與中國脫鈎，但同一時間商務部又跟中國談電話示好一樣。選前美股應該持續做好令華爾街大佬滿意，但對華更激烈政策將出台，一於股照升，戰照開。

博浩資產管理首席投資總監 楊俊文(作者為註冊持牌人士)

－－－－－