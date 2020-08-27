【市前重點睇】納指飆198點再破頂 金價漲逾1%
2020年08月27日 08:00
東網電視更多新聞短片
●美匯指數跌至93.0，離岸人民幣(CNH)高見6.8787，港匯企7.7503，美元兌日圓處105.88，歐元升上1.1838，英鎊漲至1.3217。金價高見1,955美元。布油企45.64美元，紐油報43.43美元。道指期貨下跌。
●道指收報28,331點，升83點或0.3%；標指收報3,478點，升35點或1.02%；納指收報11,665點，升198點或1.73%。標指和納指再創收市新高。 https://bit.ly/2ExmTZT
●美國聯儲局主席鮑威爾周四(27日)將就貨幣政策框架評估結果發表講話，市場關注通脹策略的變化。
●美國7月耐用品訂單升11.2%，升幅遠高於市場預期的4.8%以及6月經修訂後的7.7%。
●美國10年期國債孳息率升0.49點子，報0.6884厘。
●即月恒生指數夜期收報25462點，升30點，低水30點，成交10,128張。
●港股ADR指數收報25,425點，跌65點。
●紐約10月期油收報每桶43.39美元，升4美仙或0.09%；布蘭特10月期油收報每桶45.64美元，跌0.22美元或0.48%。
●紐約12月期金收報每安士1,952.5美元，升29.4美元或1.5%，為8月19日以來收市新高。
●英國富時100指數收報6,045點，升8點或0.14%；法國CAC指數收報5,048點，升40點或0.8%；德國DAX指數收報13,190點，升128點或0.98%。 https://bit.ly/3li9UvX
●港區國安法：蓬佩奧斥滙豐，繼續服務受制裁官員。
●美國商務部列24華企入實體名單，涉南海建人工島。
●傳德國將運用歐盟資金來削減約150億歐元的債務，而不是為新的增長計劃提供資金。
●中國證監會副主席方星海表示，中國願配合美國解決企業審計分歧，呼籲雙方直接協商。
●標普預測，工商銀行、中國銀行、建設銀行、農業銀行到2024年將面臨9,400億美元的資本缺口。
●【疫情贏家】小米半年賺逾66億人幣，增逾三成。 https://bit.ly/31uszwo
●香港7月出口貨值3,285億元，按年跌3%。
－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！