【市前重點睇】納指飆198點再破頂　金價漲逾1%

●美匯指數跌至93.0，離岸人民幣(CNH)高見6.8787，港匯企7.7503，美元兌日圓處105.88，歐元升上1.1838，英鎊漲至1.3217。金價高見1,955美元。布油企45.64美元，紐油報43.43美元。道指期貨下跌。

●美國聯儲局主席鮑威爾周四(27日)將就貨幣政策框架評估結果發表講話，市場關注通脹策略的變化。

●美國7月耐用品訂單升11.2%，升幅遠高於市場預期的4.8%以及6月經修訂後的7.7%。

●美國10年期國債孳息率升0.49點子，報0.6884厘。

●即月恒生指數夜期收報25462點，升30點，低水30點，成交10,128張。

●港股ADR指數收報25,425點，跌65點。

●紐約10月期油收報每桶43.39美元，升4美仙或0.09%；布蘭特10月期油收報每桶45.64美元，跌0.22美元或0.48%。

●紐約12月期金收報每安士1,952.5美元，升29.4美元或1.5%，為8月19日以來收市新高。

●港區國安法：蓬佩奧斥滙豐，繼續服務受制裁官員。

●美國商務部列24華企入實體名單，涉南海建人工島。

●傳德國將運用歐盟資金來削減約150億歐元的債務，而不是為新的增長計劃提供資金。

●中國證監會副主席方星海表示，中國願配合美國解決企業審計分歧，呼籲雙方直接協商。

●標普預測，工商銀行、中國銀行、建設銀行、農業銀行到2024年將面臨9,400億美元的資本缺口。

●香港7月出口貨值3,285億元，按年跌3%。

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