【股民熱話】新股認購過熱「中獎」難度高　轉吼影子股？

反觀隻螞蟻集團，就唔同講法，皆因呢隻係超級巨型新股，大、小戶都會重錘出擊入大飛認購，且現成好多科網巨企股可供炒作「影子股」概念，流通量同主題可塑性都夠分量，值得好好部署。

若然唔想買個股，可以留意恒生科技指數，相信科指年內有望突破8,000點關，7,000點是主要支持。短期會有相關指數的衍生產品登場，不妨望多兩眼。

東網財經專欄作者 帥哥

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