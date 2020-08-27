【股民熱話】新股認購過熱「中獎」難度高 轉吼影子股？
2020年08月27日 08:00
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呢期新股市場熱鬧非常，好多股民愛上飲「水」。在內地從事樽裝水及飲品生產的農夫山泉(09633)周三(26日)為招股第二日，反應熱列，更有券商網上服務疑似故障，更加令人感到唔抽會蝕底。不過，老實講，若然超購幾百倍，「中獎」機會唔方大，入太大張飛又要計利息成本，表現唔知係咪想像中咁好，所以大家志在參與之餘，都勿忘風險。
新股難抽，按過往經驗，大家就喺現成股份中尋找「影子股」。但當然，同樣從事生產「水」的個股唔多，其中有西藏水資源(01115)，周一(24日)真係由0.56元炒到上0.83元，但周二(25日)又玩跳水，由高位0.9元插到落0.57元，真係唔容易炒，隨時會接火棒！畢竟從事水資源呢個行業的個股選擇唔多，二來老實講賣「水」估值有幾大憧憬空間？所以，單純投機炒作，大上大落，實在難免，要知所進退，量力而為。
反觀隻螞蟻集團，就唔同講法，皆因呢隻係超級巨型新股，大、小戶都會重錘出擊入大飛認購，且現成好多科網巨企股可供炒作「影子股」概念，流通量同主題可塑性都夠分量，值得好好部署。
追捧「螞蟻」概念，首選之列，該不少得作為主要股東的阿里巴巴(09988)，周三股價已升穿280元，相信今轉有望反覆向300至320元區域進發，主要支持在260元。
至於騰訊控股(00700)、美團點評(03690)、小米集團(01810)，都係科技股指標兼重磅股。理論上螞蟻招股前，要攞個好價，呢啲指標股估值會維持在高位，所以有貨繼續放紙鳶，冇貨就逢回吐吸納，仍為主要策略。
若然唔想買個股，可以留意恒生科技指數，相信科指年內有望突破8,000點關，7,000點是主要支持。短期會有相關指數的衍生產品登場，不妨望多兩眼。
東網財經專欄作者 帥哥
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