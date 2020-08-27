【專家點評】古勝：呢隻藍籌內需股　有力反彈…

大市依然冇乜方向，指數繼續窄幅上落，可能係受到期指結算影響，隨時要去到9月頭先至有較明朗的趨勢。雖然老古對後市相對悲觀，不過近排市場又再樂觀，首先中美兩國均表示滿意首協段貿易協議的落實狀況。其次，中美兩國關係冇早前咁緊張。再者，螞蟻集團正式公布上市時間表。上述總總都令市場再次活躍，最起碼新經濟股發力帶動氣氛，短線都係唔好睇淡，有順風車就要坐喇！

不過，股價卻於19日公布業績當日高見72元後，一直跌跌不休，截至昨日已連跌5個交易日，昨收報62.05計，已由高位下挫近14%，重回6月中至7月初的橫行整固區。未來關鍵是能否守住58元，守到可短線博反彈，上方阻力位為70元。守唔到，就等跌定再分注吸納。

東網財經專欄作者 古勝

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