【專家點評】林嘉麒：A股不振　點解與內地債市向好有關？

在美國納指與標普指數再創日內歷史及收入新高的同時，上證指數卻繼續向下，港股未至於大跌，惟牛皮在25,300至25,600水平，期指前勉強守於高位。美國疫情形勢持續改善，加上疫苗好消息不時傳出，加上中美進行過視像會議結果理想，帶出正面訊息予投資者，亦掩蓋了美軍偵察機擅自闖入解放軍北部戰區實彈演習禁飛區活動的緊張消息。

事實上，就算早前中美經貿關係緊張，美股仍不斷創新高，而當地近日疫情持續緩和，最新美國新增病例數量已下降17%，為連續第5周下降，市場早已預期息率將在低位一段長時間，市場當然進取。但要留意，近期美國三大指數升勢，很大部分來自於六大科技公司，走勢上偏好於個別大價股，部分股份要逆市下跌，資金偏好於少部分股份，形勢絕不健康。今日全球央行年會將舉行，還看各國央行怎預視未來貨幣政策發展，假若水鬆情況高於預期，或可繼續利好美股。

美股好，但中港股市情況不太理想，尤其是內地股指表現。事實上，內地經濟復甦進程理想，經濟數據持續改善，人民幣亦持續走好，就是股市未能反映。近日評級機構穆迪發布最新《全球宏觀展望報告》，將2020年中國GDP增長預期從此前的1%上調至1.9%，因第二季度經濟反彈比預期強勁，並將2021年中國GDP增長預期維持在7%左右，而且中國是穆迪唯一上調2020年增長預期的經濟體。

穆迪報告稱，帶動中國第二季度經濟反彈的財政刺激措施，反映在工業生產和固定資產投資的強勁增長中。此外，公共部門的基礎設施和房地產支出推動了總投資，與此同時，與疫情相關的醫療用品和電子產品需求增加也帶動了出口。再者，報告預期，隨着重返工作崗位，可支配收入將會提高，增強消費需求。今年第二季中國GDP超預期增長3.2%，反映疫情受控，復工復產持續，供需兩端明顯改善。相反，穆迪預計今年全球GDP將萎縮4.6%，明年將反彈5.3%，亦表示除中國外，預計二十國集團所有經濟體的經濟活動今年都會下降。既然說到經濟前景樂觀，為何得不到投資者支持呢﹖

股市除了反映經濟外，亦同時包涵多方因素，例如政治、資金流動的自由度，以及其他投資者的其他選擇。現時內地債券市場受到經濟前景樂觀支持，加上美元走弱下，利好人民幣價值上升。內地債券市場息率遠高於美國國債，息差的闊，投資風險較低，安心買入內地國債坐享穩定而且高息回報的錢便多了。近月內地發債規模大，提供了供應，同時環球需求殷切，供需平均下，棄股買債也是理所當然。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士，並未持有以上股份)

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