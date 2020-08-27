【專家點評】溫灼培：圓匯短期料續窄幅波動

聯儲局主席鮑威爾今晚將於全球央行年會上發言。面對疫情的不確定性，市場擔心鮑威爾可能會向外宣布，需要準備更多量寬彈藥以應對經濟可能出現進一步下滑風險。正因市場有如此估計，加上近期美政府又確實接連推出大量債券拍賣。例如，本周二晚就推出了歷來最大的500億美元兩年期票據到市場。上述因素使投資者踏入本周便相繼減持債券並導致債價下跌及債息上升。

不過筆者的想法是，正因美國政府有着大量債要推出，債息升會增政府借貸成本。為協助政府壓低債息，料聯儲局今晚的講話會較溫和。假使筆者估計正確，即美10年債息於0.8%水平料會遇上較大上升阻力。

有一點必須理解，日圓對美債息變化最為敏感。日央行過去一直承諾要保持日本10年債息於零水平，假使美債息難有大升空間，美日債息差距相信也不至於會大幅擴大，料日圓於107/108兌每美元間仍會找到較大支持。事實上，自今年4月至今，日圓大致只於105至109兌每美元上落，料短期日圓也難逃離這範圍，甚至可能只於105至108間走動。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

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