【專家點評】陳蓓敏：中銀航空租賃估值吸引
2020年08月27日 09:00
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美國共和黨正式提名特朗普角逐連任，特朗普發表政綱，以「為你作戰」為口號，並誇口10個月內創造1,000萬個職位。雖然早前其上屆競選顧問班農，被拘捕起訴，特朗普迅即劃清界線，料對其影響有限。新疫苗有傳將選舉前面世，市場憧憬經濟重啟，再加上適時發放中美經貿會談進展融洽，美股三大指數做好。蘋果公司(AAPL)拆細在即，年內股價累升1倍，現價徘徊500美元關口。
轉眼間，深圳經濟特區建立40周年，期間的轉變值得我們思考，由落後農耕經濟演變成今日中國新經濟巨企重鎮。未來國家的大灣區發展將是市場焦點。臨近港股期指結算，恒指窄幅上落於25,500區域，投資者積極籌備認購新股。
在疫情挑戰下，中銀航空租賃(02588)中期純利按年輕微上升0.7%，為3.23億元美元。期內收入10.4億美元，按年升11.2%。受惠航企售後租回交易，公司逆市擴充，自有、代管及已訂購的飛機共計571架，而自有飛機出租率達99.8%。銷售團隊優異，第二季度完成13架飛機交付，以及簽訂38項租賃承諾。現時國內航班量已經恢復至年初的9成，而各國加快研發疫苗，憧憬航空業恢復正常。中期息每股派0.1398美元，9月28日除淨，市盈率7.4倍，估值吸引。建議候低吸納，向上阻力位為63港元，止蝕位為51.5元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。)
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