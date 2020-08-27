【專家點評】陳蓓敏：中銀航空租賃估值吸引

美國共和黨正式提名特朗普角逐連任，特朗普發表政綱，以「為你作戰」為口號，並誇口10個月內創造1,000萬個職位。雖然早前其上屆競選顧問班農，被拘捕起訴，特朗普迅即劃清界線，料對其影響有限。新疫苗有傳將選舉前面世，市場憧憬經濟重啟，再加上適時發放中美經貿會談進展融洽，美股三大指數做好。蘋果公司(AAPL)拆細在即，年內股價累升1倍，現價徘徊500美元關口。

轉眼間，深圳經濟特區建立40周年，期間的轉變值得我們思考，由落後農耕經濟演變成今日中國新經濟巨企重鎮。未來國家的大灣區發展將是市場焦點。臨近港股期指結算，恒指窄幅上落於25,500區域，投資者積極籌備認購新股。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。)

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