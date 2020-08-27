人行：推動更高水平貿易投資人民幣結算便利化

中國人民銀行於周三(26日)召開跨境人民幣便利企業貿易投資工作座談會。參會企業認為，今年以來，面對突如其來的新冠肺炎疫情衝擊，人行快速反應，果斷應對，及時出台支持防疫保供和企業復工復產的跨境人民幣政策措施，有力支持企業降低交易成本、控制匯率風險、避免匯兌損失、鎖定財務成本，跨境人民幣結算量呈逆勢上揚態勢，便利企業貿易投資的優勢進一步凸顯。

同時，參會企業圍繞進一步優化跨境人民幣業務政策、完善人民幣跨境使用基礎設施建設、支持離岸人民幣市場發展等方面，對跨境人民幣使用提出了意見建議。

會議強調，下一步，人行將會同有關部委緊緊圍繞實體經濟需求，推動更高水平貿易投資人民幣結算便利化，進一步完善跨境人民幣政策，打通政策落地「最後一公里」，對更好完成「六穩」、「六保」任務提供有力支撐。

會議要求，金融機構要不斷提升金融服務水平，提供更加便捷高效的跨境人民幣金融產品和服務，進一步提高人民幣跨境及離岸清算效率，助力各類企業健康發展。

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