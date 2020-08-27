【專家點評】金曹：九月向好 補貨有策

恒指上周跌穿25,000點之後反彈，低位24,621點獲得支持，操作上是回調買上。除非期指收市跌穿5日平均價25,240點，否則基於以下四點，操作仍是每次回調接近25,300點買上，目標睇恒指可以企穩在250日平均線大概25,800點樓上。九月活躍期權CALL由八月中的26,200點調高到27,000點，樂觀估計在25,240至25,440點區間整固之後，九月走勢比較樂觀。

九月大市有四大利好因素：

(1)金管局事隔三個星期，再次入市，港元維持在7.75強方保證，熱錢流入對港股有支持。

(2)近期IPO反應唔錯，加上螞蟻集團已確認申請A+H上市，最快10月招股，各大投行在九月應盡力維持市場氣氛。

(3)恒指科技股指數成分股受歡迎，成交暢旺，ETF產品也將面市。由於國策支持晶片、醫藥、5G、軟件服務、電商等產業，此浪科技熱潮應未完結。雖然超買或會調整但估計可維持較長線的升勢。

(4)期權引伸波幅下跌，Put/Call比率也下跌，表示風險胃納上升。近期，八月期指窄幅上落，可能是磨時間，將八月25,200 Short PUT及25,800 Short CALL的時間值磨掉才會有較明確的走勢，估計九月上試250日平均線25,780點。

期權及程式交易專家 金曹(本欄逢周四刊出)

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