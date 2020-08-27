港股曾挫逾300點　滙豐挫逾2%　小米升破20元

港股跌幅擴大，恒生指數曾挫305點，低見25,186點，暫維持逾200點跌幅。國企指數跌過百點；恒生科技指數續升近百點，主板成交340億港元。

被美國國務卿蓬佩奧點名批評的滙豐控股領跌，股價挫2.3%。其他重磅股都偏軟，友邦保險跌近1%；中國平安跌0.8%；建設銀行跌0.3%；中國移動除息，股價跌1.6%，合共拖低恒指約140點。

小米集團升破20元再創逾兩年高位，最多升8.8%，高見20.85元。美團點評升1.5%；阿里巴巴創新高，股價升0.1%。騰訊及京東集團回吐0.3%及1.8%。另外，眾安在綫業績理想，股價飆近13%，高見49.35元。

個別業績股有追捧，石藥集團再漲3%，是表現最佳藍籌。蒙牛乳業績後創新高，暫升1.4%。

【09:20】小米飆逾4% 阿里創新高

臨近期指結算，港股繼續好淡角力。恒生指數開市跌22點，報25,469點；國企指數高開9點，報10,309點。

納指再創新高，恒生科技指數亦跑贏大市，高開76點或1%，報7,352點。幾大科網股普遍向上，小米集團業績勝預期，股價飆4.1%報19.96港元，再創逾兩年高位。

阿里巴巴亦破頂，股價升0.8%報282.6元。騰訊升0.4%報554元；美團點評升1.2%報262元。京東集團回軟，股價跌0.2%報315元。

藍籌股個別發展，蒙牛乳業飆4.1%表現最佳，股價創37.95元新高。連日炒上的申洲國際回吐2.1%，是表現最差藍籌。重磅股滙豐控股被美國國務卿蓬佩奧點名批評，股價跌1%報33.6元。友邦保險及中國移動跌0.6%及1.8%。

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