A股快報：兩市靠穩　融資餘額少63億人民幣

內地股市靠穩，滬綜指高開3點或0.11%，報3,333點；深成指高開37點或0.28%，報13,465點；創業板指高開9點或0.36%，報2,653點。

中國人民銀行公布，周四(27日)將開展50億元人民幣(下同)央行票據互換(CBS)操作，期限3個月，面向公開市場業務一級交易商進行固定費率數量招標，費率為0.1%，首期結算日為8月27日，到期日為11月27日(遇節假日順延)。

另外，人行開展1,000億元逆回購操作，因有1,600億元逆回購到期，當日實現淨回籠600億元。據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報6.8903，較上日上調176點子，連升3日。

至於截至周三(26日)，上交所融資餘額報7,315.26億元，按日減少30.85億元；深交所融資餘額報6,811.37億元，按日減少32.51億元；兩市合計14,126.63億元，按日減少63.36億元。

人行於周三召開跨境人民幣便利企業貿易投資工作座談會。會議強調，下一步，人行將會同有關部委緊緊圍繞實體經濟需求，推動更高水平貿易投資人民幣結算便利化，進一步完善跨境人民幣政策，打通政策落地「最後一公里」，對更好完成「六穩」、「六保」任務提供有力支撐。

會議要求，金融機構要不斷提升金融服務水平，提供更加便捷高效的跨境人民幣金融產品和服務，進一步提高人民幣跨境及離岸清算效率，助力各類企業健康發展。

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