中國經濟：7月工業企業實現利潤總額按年增19.6%

中國統計局公布，7月份全國規模以上工業企業實現利潤總額5,895.1億元人民幣(下同)，按年增長19.6%，增速較6月份加快8.1個百分點，已連續3個月錄得按年增長，增速逐月加快。

1至7月份工業企業利潤累計按年下降8.1%，降幅較1至6月份進一步收窄4.7個百分點。

7月份，41個工業大類行業中，有32個行業利潤實現增長，數量比6月增加9個；有24個行業利潤增速比6月份加快(或降幅收窄、由負轉正)，數量比6月增加9個，反映出利潤改善的節奏較6月份加快。

裝備製造業利潤7月份按年增長44.3%，增速比6月份加快30個百分點。其中，汽車行業受益於銷售回暖和投資收益增加，利潤增速由6月份的16.9%大幅上升至125.5%；升級類電子產品需求上升推動電子行業利潤增長38.6%，增速比6月份加快27.6個百分點；通用和專用設備行業利潤繼續保持兩位數增長，增速加快在6至9個百分點之間。初步測算，裝備製造業拉動全部規模以上工業企業利潤增長13.8個百分點。

高技術製造業利潤7月份按年增長36.5%，增速比6月份加快27.5個百分點，拉動全部規模以上工業利潤增長5.2個百分點。

此外，投資收益大幅增加對7月份利潤增速加快也起到了一定助推作用。

7月份，規模以上工業企業每百元營業收入中的成本按年減少0.67元，已連續兩個月錄得按年下降，且降幅進一步加大；每百元營業收入中的費用按年下降0.02元，企業經營壓力得到明顯緩解。其中，受油價波動影響，石油加工行業每百元營業收入中的成本按年大幅減少5.17元。

7月底，規模以上工業企業產成品存貨按年增長7.4%，增速比6月底回落0.9個百分點，已連續4個月回落，顯示市場需求狀況持續改善。

7月份，規模以上工業虧損企業虧損額按年減少4%。7月底，規模以上工業企業虧損面比6月底下降2.1個百分點，延續今年以來逐月下降態勢。

統計局工業司高級統計師朱虹指出，隨着統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展一系列政策措施落實落細，工業經濟運行狀況持續向好，企業利潤延續快速恢復性增長態勢，7月份工業企業利潤增速繼續加快。

朱續稱，儘管7月份工業企業利潤增長進一步加快，但上游採礦業和原材料行業累計利潤降幅仍然較大，應收帳款增速較6月有所上升導致企業現金流壓力較大，加上國內外環境複雜嚴峻，未來利潤增長仍有一定不確定性。下階段，應全力促消費擴投資穩外貿，加快釋放需求潛力，充分發揮國內超大規模市場優勢，穩定產業鏈供應鏈，推進工業經濟效益持續向好。

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