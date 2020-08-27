中國經濟：去年投入研究與試驗發展經費按年增長12.5%

中國統計局公布，中國科技經費投入力度進一步加大，研究與試驗發展(R&D)經費投入保持較快增長。2019年全國共投入R&D經費22,143.6億元人民幣(下同)，按年增加2,465.7億元，增長12.5%，連續4年實現雙位數增長。

去年R&D經費投入強度(與國內生產總值之比)為2.23%，按年提高0.09個百分點，再創新高。按R&D人員全時工作量計算的人均經費為46.1萬元，按年增加1.2萬元。

分活動類型看，全國基礎研究經費1,335.6億元，按年增長22.5%；應用研究經費2,498.5億元，增長14%；試驗發展經費18,309.5億元，增長11.7%。基礎研究、應用研究和試驗發展經費所佔比重分別為6、11.3和82.7%。

統計局社科文司首席統計師鄧永旭指出，中國科技經費投入規模穩步增加，結構持續優化，但也要看到，中國R&D經費投入強度與美國(2.83%)、日本(3.26%)等科技強國相比尚顯不足，基礎研究佔比與發達國家普遍15%以上的水平相比差距仍然較大，R&D產出多而欠優的現象需要改善。

鄧氏認為，下階段，中國應持續加大財政支持力度，努力實現對關鍵技術和核心領域的精準支持，確保各項支持政策落實落細，積極發揮政府投入對全社會R&D投入的引導和拉動作用；拓寬經費投入渠道，鼓勵社會各界增加R&D經費投入，穩定支持基礎研究和應用研究，開創多元化投入新局面；營造良好學術生態和創新環境，深化科研管理和考評機制改革，進一步提高科研人員主動性和自主權，不斷提高R&D產出質量和效率。

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