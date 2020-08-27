中美金融戰：中國表示願配合美方解決企業審計分歧

美國官員最近加大施壓，要求獲得在美上市中國公司的審計工作文底稿，威脅實施可能觸發阿里巴巴等公司被退市。財經媒體彭博報道，中國表示願意配合美國監管機構，允許其對一些最敏感的企業進行審計。中方官員並呼籲雙方直接對話，以此解決多年來威脅到全球市場的一個分歧。

中國證監會副主席方星海稱，中國在解決會計問題上僵局的態度是「真誠的」，隨着雙方信心的增強，可以着手處理這些敏感問題，讓雙方都滿意。他表示，本月初中證監向和美國公眾公司會計監督委員會(PCAOB)發送了新的方案建議，擬允許美國選擇其任意一家國有企業進行再次試點審計。

他表示，已主動提議與美方進行一次視頻或電話會議，但尚未得到對方的回應。報道引述知情人士透露，方星海2019年9月前往美國試圖解決上述問題，但PCAOB主席拒絕與他見面，只是派出了一名部門負責人出面。

PCAOB主席William Duhnke發表聲明稱，十多年來一直在尋求與中國建立與世界其他國家一致的合作關係。但如果中國不先擁抱核心准入原則，追求這種關係毫無意義。儘管中證監最近的一些說法，但其建議仍然存在實質性缺陷。

過去3年，中美貿易爭端一直困擾市場，現在衝突已擴展到了金融和科技領域。方表示，中美若金融脫鈎沒有人會從中獲益，那對於作為國際金融中心的紐約和中國企業而言都會不利。他續稱，中國向華爾街巨頭開放金融市場領域在不受阻礙地推進，美國金融機構獲得的批准最多。隨着中國經濟勢頭進一步恢復，這一進程預計還會加速。

－－－－－