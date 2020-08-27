港股格局：郭思治籲買新經濟股要嚴守止蝕
2020年08月27日 10:16
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恒指周四(27日)早間曾跌超過300點，跌至25,186點，但個別新經濟股繼續強勢上升。
香港股票分析師協會副主席郭思治表示，恒指稍為跌穿約25,274點的10天線，但意義不重大，因周五是期指結算日，周四是期指轉倉高峰，增加了大市的波動性。
他預期9月港股仍可看高一線，因螞蟻集團將在中港上市、且環球資金充裕、利息低企，有利資金流入股市。
股份方面，現時強者愈強，資金不斷追買新經濟股，變成投機，數十倍市盈率已很高的傳統智慧完全被顛覆，但這個新經濟股浪潮可維持多久仍有疑問。他建議，投資者最重要嚴守止蝕，例如較買入價跌一成就要離場，不要不肯認輸。若能有紀律執行，小注參與買賣新經濟股，問題不大。
而隨着環境疫情未來逐步受控，他預期航空、零售等行業會慢慢走出最困難時刻。至於滙豐控股(00005)因美國國務卿蓬佩奧的言論而再次跌至33元邊緣，他認為現價已具吸引力，但投資者要有心理準備作長期持有，且不要期望滙控的反彈力度拍得上新經濟股。
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