【專家點評】鄧澤堂：安踏暫宜觀望　唔好買住！

安踏自家品牌收益減少，主要因疫情令集團主動取消批發客戶訂單，不過電商增長則能抵銷部分影響。而FILA收入上升，正是由於來自電商增長。由此可知，電商可能是業務關鍵，惟公司公布，安踏品牌的業務模式，將由批發分銷，轉型至直面消費者(直營)。首階段將在中國11個地區開展混合營運模式，並終止與該等地區的分銷商合作。

要知道，安踏品牌業務已在中國採用批發分銷模式逾20年，轉為直營的話，雖然可提高協同效益，對配貨、倉庫運輸等有利，亦可建立大數據，但大規模的轉變成直營，涉及逾3,500間店舖，佔整體內地的安踏品牌店35%，預計需時長達6至9個月，不單涉資逾20億人民幣，且現時實體店銷售氣氛不佳的形勢下，加大直營業務資金投放，對集團下半年業績很大可能造成負面影響，宜先看定形勢，不建議現水平進取吸納。

致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)

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