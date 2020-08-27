上海美國商會：若大舉封殺微信　九成美企在華業務料受損

在內地經商的美國企業正在反擊特朗普政府即將對微信應用實施的一項禁令。上海美國商會(American Chamber of Commerce in Shanghai)警告，如果上述禁令涉及的範圍過於寬泛，將會對擁有國際業務的美國企業帶來「巨大的負面影響」。

上海美國商會本月對140多家企業進行了調查，其會員包括可口可樂、摩根大通等1,400家公司。九成受訪企業表示，如果該禁令涉及範圍擴大至中國以及在中國的美國企業和公民，將會阻礙他們與員工和內地有關部門進行有效溝通的能力，進而傷害他們的在華業務。

超過一半的受訪企業稱，上述禁令將導致其在該市場的競爭力下降。42%的受訪企業表示，將上述微信禁令擴大至中國會導致收入受損。

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