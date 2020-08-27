港股格局：許繹彬指政治市下要跟紅頂白

港股周四早間向下，耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，美方又出招，拖累恒指曾跌逾三百點。近日上升股份並不全面，部分強勢板塊如物業管理股更出現大幅度調整，8月至今大市受制於中美角力及疫情反覆，維持牛皮市格局，期指結算在即，且看踏入9月會否撥雲見日，出現較明確的走向。

許指出，政治爭拗陰霾揮之不去，美國商務部宣布制裁24間參與南海建島之中企，美國總統特朗普在大選前，必會繼續沿用其一貫口術助選的策略，將大市舞高弄低。他認為特朗普近年對中國的推出各種制裁，最終必定自招苦果，這種「傷人一千、自損八百」的行為，絕非兩國發展的長久之計。

此外，特朗普的「彈弓手」政策，往往令投資者們進退失據，正如疫情發展一樣。許建議大家要學會與不穩定因素共存，揚長避短，擇優而噬，奉行跟紅頂白、靈活轉身的大原則，相信亦可以在政治市中獲得「密食當三番」的樂趣。

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