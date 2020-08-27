【專家點評】鄧聲興：線上醫療股有前景

而在上半年，註冊用戶數增5700萬至3.5億人，日均諮詢量升27%至83.1萬人，月活躍用戶數(MAU)增7.3%至6730萬，月付費用戶數(MPU)大升32.3%至近300萬。集團已快速響應國家號召，全面布局醫保服務，全力推進互聯網醫院的建設。

中國醫療行業持續改革，國務院計劃將符合條件的互聯網醫療服務納入醫保報銷範圍。互聯網醫療提高醫療資源使用效率，紓緩偏遠地區醫療資源不足的問題。相信政策可提高市民對線上醫療的接受程度，有利集團吸納三四線城市的用戶。相信網上醫療的需求有增無減，加上，網上醫療可提升醫療質量及降低醫療費用，獲得國家政策支持，公司前景看高一線。向上阻力位為122港元，向下支持位為100元。

銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，並未持有上述股份)

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