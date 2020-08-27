港股格局：郭家耀料上落市持續　小米可挑戰22元

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，美股表現強勢，標指及納指繼續破頂。港股亦有類似走勢，新經濟股強勢，支持恒指企穩兩萬五樓上，但傳統經濟股持續受壓，限制大市上市動力，相信短線難脫上落格局。另外，近期有多隻大型IPO集資，對市場資金或會有攤薄作用，暫時指數仍會維持在25,000至25,800點上落，炒股不炒市情況料會持續。

另外，小米9月初將正式「染藍」，或吸引被動資金流入，股價已升穿20元水平，相信有力上試上市以來的高位約22元水平，短線值得繼續看好。

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