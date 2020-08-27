港股格局：郭家耀料上落市持續 小米可挑戰22元
2020年08月27日 10:56
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正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，美股表現強勢，標指及納指繼續破頂。港股亦有類似走勢，新經濟股強勢，支持恒指企穩兩萬五樓上，但傳統經濟股持續受壓，限制大市上市動力，相信短線難脫上落格局。另外，近期有多隻大型IPO集資，對市場資金或會有攤薄作用，暫時指數仍會維持在25,000至25,800點上落，炒股不炒市情況料會持續。
郭指出，中央力谷「內循環」，內需股近期公布的業績表現理想，支持部分股份破頂。對於相對落後的股份，他建議可在乳業股尋寶。當中不妨留意蒙牛乳業(02319)，雖然其上半年盈利倒退，但扣除一次性因素，業績下滑未如表面上般嚴重，按季而言亦有改善，加上毛利率有所提升，反映其品牌效應逐步顯現。其股價相對落後，後市有望挑戰40港元樓上水平。
小米集團(01810)上半年賺逾66億元人民幣，按年增長逾三成。郭家耀指其業績令人喜出望外，硬件收入有明顯回復，互聯網服務收入增長亦強勁，反映其營造的小米生態圈有一定進展，市場或給予更高估值。
另外，小米9月初將正式「染藍」，或吸引被動資金流入，股價已升穿20元水平，相信有力上試上市以來的高位約22元水平，短線值得繼續看好。
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