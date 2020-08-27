中印關係緊張 傳阿里巴巴暫停投資印度六個月
2020年08月27日 11:10
東網電視更多新聞短片
（Getty Images圖片）
外電報道，阿里巴巴(09988)已經擱置投資印度公司的計劃，至少在未來6個月內不會再投資印度獨角獸企業。
在此之前，阿里巴巴已經投資印度的幾家初創公司，如Paytm、Zomato和BigBasket等。但報道引述消息指，至少在未來六個月內，阿里巴巴不會再投入新的資金。不過對於已經完成的投資，阿里巴巴目前還沒有減注或退出投資的計劃。
此舉主要是因為近期中印關係變得緊張，今年6月中印兩國在邊界發生衝突，印度方面因此對印度進口的中國產品和在印度有業務的中國企業施加許多限制措施。
阿里巴巴和其他幾家公司已經將其在印度的投資計劃擱置六個月，希望之後的中印形勢會好轉。考慮到目前的市場情況，以及買家數量有限，這些公司並不想出售他們在印度公司的持股。惟阿里巴巴尚未就相關消息作回應。
－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！