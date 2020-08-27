【高盛推介】小米第二季業績勝預期　留意高槓桿牛證

高盛(亞洲)有限責任公司：小米集團周三(26日)反彈升約0.6%，並在收市後公布中期業績。截至今年6月底止，純利達66.62億元人民幣，按年升31.2%；經調整淨利潤達56.74億元人民幣，按年跌0.7%，皆勝市場預期。小米周四(27日)早段急漲，更突破20港元水平，高見21.4元，創超過兩年高位。

觀察個股認股證資金流向，可見近期資金持續吸納認沽證，過去10個交易日皆錄得資金流入，合共約2,100萬元。牛熊證方面，則見牛證於過去4個交易日皆錄得資金流入，當中周三有約2,680萬元。

美團點評周三反彈升約0.5%。周四早段繼續上升，高開約1.2%後升幅擴大至約3.8%。有券商認為美團送餐業務將見收入增長及市場份額提升，並指第二季業績公布後，該行對美團送餐業務看法更為正面，給予「買入」投資評級，目標價300元。

觀察個股輪證資金流向，可見近日資金追捧牛證，周二(25日)及周三共錄得約4,220萬元資金流入。

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