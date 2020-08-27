【高盛推介】小米第二季業績勝預期 留意高槓桿牛證
2020年08月27日 11:13
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（中新社圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：小米集團周三(26日)反彈升約0.6%，並在收市後公布中期業績。截至今年6月底止，純利達66.62億元人民幣，按年升31.2%；經調整淨利潤達56.74億元人民幣，按年跌0.7%，皆勝市場預期。小米周四(27日)早段急漲，更突破20港元水平，高見21.4元，創超過兩年高位。
觀察個股認股證資金流向，可見近期資金持續吸納認沽證，過去10個交易日皆錄得資金流入，合共約2,100萬元。牛熊證方面，則見牛證於過去4個交易日皆錄得資金流入，當中周三有約2,680萬元。
觀察市場上的認購證，可見目前最高槓桿的產品亦只有5倍左右，未屬吸引。因此投資者如看好，可轉而留意能提供更高槓桿的牛證，例如屬貼價的新上市的小米牛證(68663)，收回價18.38元，行使價17.98元，換股比率10，槓桿比率7倍。
另一方面，行使價15.5元附近、明年1月份到期的認沽證為近期活躍條款。投資者如看淡，可留意當中槓桿最突出的小米沽證(19165)，行使價15.48元，2021年1月22日到期，實際槓桿5.2倍。
美團點評周三反彈升約0.5%。周四早段繼續上升，高開約1.2%後升幅擴大至約3.8%。有券商認為美團送餐業務將見收入增長及市場份額提升，並指第二季業績公布後，該行對美團送餐業務看法更為正面，給予「買入」投資評級，目標價300元。
觀察個股輪證資金流向，可見近日資金追捧牛證，周二(25日)及周三共錄得約4,220萬元資金流入。
與小米情況相若，目前最高槓桿的認購證亦只有約4倍左右，未屬吸引。因此投資者如看好，可轉而留意能提供更高槓桿的牛證，例如美團牛證(68653)，收回價250.18元，行使價247.18元，換股比率500，槓桿比率13.7倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
相反，投資者如看淡，可留意年期約5個月的低街貨美團沽證(24789)，行使價199.9元，2021年1月11日到期，實際槓桿5.2倍。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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