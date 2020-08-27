中國經濟：中資美元債6至8月發行量創同期新高

曾在疫情及美元荒衝擊下沉寂的中資美元債市場，近月又迎來發行爆發期。彭博數據顯示，6月迄今的發行額超670億美元，已創自1986年有數據以來的同期最高。

分析人士指出，今年4至5月受美元流動性驟然收緊和風險情緒變化的影響，不少中資企業推遲了此前發債的計劃。隨着美元流動性逐漸修復，存量發行需求從6月開始集中爆發，推升了這幾個月的發行規模。考慮到2021年龐大的到期規模，預計未來幾個月仍將看到大量中資美元債發行人進入市場。

彭博行業研究亞洲固定收益分析師Timothy Tan表示，今年上半年中資美元債的發行量減少，所以6月之後發行量激增符合預期。

中國發改委官員表示，，近期中資企業外債發行規模回升，主要原因包括主要發達國家家持續量化寬鬆，美元流動性快速釋放，海外資金加速回流新興市場。同時投資者避險情緒進一步修復。

此外，政策鼓勵也對企業的美元債發行推波助瀾。今年3月中國外匯局將全口徑跨境融資宏觀審慎調節參數由1上調至1.25，意味着企業向境外融資最多可以借其淨資產的2.5倍，向境外融資的空間較之前擴大了25%，官方預計對企業支持力度可能達幾百億美元；4月外匯局深圳分局還表示，部分高新技術企業可不限資產規模，在額度內借入外債；這些舉措提高了境內公司發行外債的天花板。

隨着美元流動性松弛和需求恢復，中資美元債的殖利率亦出現了回落，令此前畏於偏高負債成本的發行人重新入市。彭博巴克萊亞洲(除日本外)中資投資級美元債指數顯示利差正邁向連四個月收窄，自5月來累計收窄近80個基點。

展望後市，彭博數據顯示，年內仍有約450億美元中資美元債到期，更大的再融資壓力則在未來2至3年，近8,300億美元的存量中資美元債中超過一半將在2023年底前到期。隨着疫情後的經濟重啟，中資美元債發行人的再融資壓力不容小覷。

Timothy Tan預計，未來三個月中資美元債的發行將非常火熱，許多高收益的中資美元債需要在2021年進行再融資，未來3個月將是發行窗口期。

高盛資產管理在最近的一份報告中表示，預計在中國經濟復甦的帶動下，亞洲2020年將實現經濟成長，亞洲高收益美元債違約風險較低，且將提供「超額收益」。

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