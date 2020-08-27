中國經濟：市場流動性趨緊　人行或再加大放水力度

中國人民銀行8月通過貨幣政策工具淨投放的資金規模正邁向1月份以來的新高，但仍難緩解債市近期的不安情緒，10年國債殖利率本周重新升破3%整數關，創下逾六周高位。

因監管重拳打擊套利，結構性存款規模過去三個月急降2萬億元人民幣，銀行負債端不穩的同時，資產端又面臨了積極的信貸投放和政府債券供應等壓力，導致銀行超額備付金率已降至逾兩年低位；這一流動性壓力還將持續，彭博匯總數據顯示，綜合政府債券發行及貨幣政策工具和同業存單的到期情況，9月仍將面臨約3.6萬億的流動性缺口。

分析師們指出，人行加大投放的必要性明顯上升，但在防資金空轉和套利的前提下，近期降準的可能性恐不高，更多仍會依賴公開市場平滑波動，其中MLF中長期資金投放的比例有望較此前抬升。

外電引述開源證券分析師趙偉表示，考慮後續政府債券發行、結構性存款壓降等因素，銀行流動性或依然承壓。他並指出，雖然降準的必要性明顯上升，但違規套利等行為使得當局對風險的重視度提升，料人行會選擇通過公開市場操作等平抑資金波動。

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