【富貴逼人】全球500富豪身家進帳逾6萬億　貝索斯續稱冠

隨着全球資本市場不斷擴張，世界首富的個人財富已達到驚人的新水平！今年迄今，全球500位超級富豪身家已升值8,090億美元(折合約6.2萬億港元)，增長14%，即平均每人進帳16億美元(折合約126億港元)。

儘管全球新冠肺炎疫情造成了國內生產總值(GDP)創紀錄的下降和減少數百萬個工作機會。財富的激增尤其集中在億萬富翁指數的高位，並且很大程度上受到科技股的推動。事實上，疫情帶動更多人上網，科技股一直在飆升，且購買股票的散戶投資者數量增加。

據報，亞馬遜(Amazon.com)創辦人貝索斯(Jeff Bezos)的資產淨值，周三(26日)已升至超過2,000億美元(折合約1.56萬億港元)，主要受惠這家電子商務巨頭的股價攀升至歷史新高，使這位56歲的財閥，成為個人財富突破2,000億美元的全球第一人！

同時，此舉將他50歲的前妻MacKenzie Scott推到了成為世界女首富的邊緣，僅次於歐萊雅女繼承人Francoise Bettencourt Meyers。

受聯儲局可能至少在5年內將短期利率維持在零附近的消息提振，科技公司將標準普爾500指數和納斯達克綜合指數昨日(26日)連續第四天升至新高。

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