【專家點評】梁彥穎：被動投資可否用於期貨或期權？

被動投資(Passive Investment)是一種通過不估市、盡量減少買賣來爭取回報最大化的投資策略。買入，並長期持有指數基金是其中一種常見的被動投資。投資高風險的期貨或期權，可否也採用被動投資策略呢？

首先，投資者必須充分了解投資的最大風險以保持強健的投資心理質素，例如最大損失是多少，何時會怎樣發生等等。若要採用期權進行被動投資策略，可不理會期指高低，每月沽出在價認沽期權一隻。假設平均期權金為530、在2015年5月開始沽空，一個高低高周期後，在2018年1月完結，收入是219,800元。但若繼續至今年7月，累積虧損是23,350元。

另一做法是沽空在價認沽期權，若即月虧損，下月即改用或持續雙限期指策略(Collar)來追回虧損。一旦追回虧損，立即又改用沽空在價認沽期權。如此一來，2018年1月尾的收入是201,200元；但若持續至今，累積虧損是69,600元。

第三種做法是不理會升跌，每月都只做1千點的雙限期指策略。那麼，2018年1月尾的收入是192,050元；若持續至今，累積盈利是84,150元。

這樣看來，針對恒生指數而言，除非可以在一個升跌周期內，認清高、低位並因應調整策略，否則以期指期權來進行被動投資，極有可能是徒勞無功。以上意見基於眾多假設，讀者絕不應倚賴本文內容作出任何法律或投資安排。

微臣資產管理財富管理總監 梁彥穎

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