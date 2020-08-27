五龍電動車繼續停牌
2020年08月27日 12:09
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五龍電動車(00729)公布，在接管杭州長江之廠房後，臨時清盤人派員在杭州長江資產及財物的盤點過程中在場進行觀察。初步結果顯示在臨時清盤人接管杭州長江前，若干資產和合約在未有授權情況下被轉移和處置。在初步評估已收集的證據後，杭州長江已向杭州當地公安機關報案。
杭州長江的一位貿易債權人近期因聲稱一筆總數為逾62萬元人民幣的違約債務於2020年3月2日向杭州的當地法院遞交強制執行申請。貿易債權人隨後於2020年3月9日向法院遞交另一申請要求將強制執行申請轉成對於杭州長江的破產程序。為保全杭州長江的資產，杭州長江與貿易債權人達成和解協議。撤訴申請書於2020年8月25日呈交至法院但雙方被法院口頭通知法院將會傾向於同意申請發出破產受理裁定。
但是，目前沒有書面決議已被收到或發出予杭長。臨時清盤人會緊密關注事態發展並會於適當時候作出進一步公告。
五龍電動車之股份將繼續暫停買賣，直至另行通知。
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