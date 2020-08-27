杭州長江的一位貿易債權人近期因聲稱一筆總數為逾62萬元人民幣的違約債務於2020年3月2日向杭州的當地法院遞交強制執行申請。貿易債權人隨後於2020年3月9日向法院遞交另一申請要求將強制執行申請轉成對於杭州長江的破產程序。為保全杭州長江的資產，杭州長江與貿易債權人達成和解協議。撤訴申請書於2020年8月25日呈交至法院但雙方被法院口頭通知法院將會傾向於同意申請發出破產受理裁定。

但是，目前沒有書面決議已被收到或發出予杭長。臨時清盤人會緊密關注事態發展並會於適當時候作出進一步公告。

五龍電動車之股份將繼續暫停買賣，直至另行通知。

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