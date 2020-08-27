港股格局：沈慶洪料九月炒股不炒市
2020年08月27日 12:13
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騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪預期，港股9月份後市反覆，技術上升穿25,700點，才有機會向上望，否則將持續上落格局。現時大市主要炒作新經濟股，但累積升幅偏高，如騰訊控股(00700)早前高位564港元，市場要視乎新科技股能否破頂而上，加上舊經濟股難炒，難以推高大市。
9月份開始，阿里巴巴(09988)及小米集團(01810)納入恒指後，將增加新經濟股的比重，市場需觀望是否有更大動力推升股市，不用倚重騰訊。不過他認為，新經濟股累積升幅大，再破頂有難度，進一步向上要視乎資金是否充裕。另外，他指新科技股納入藍籌後，指數波動性較大，但不代表納入後容易衝高，因為新科技股上落同樣快。
新經濟股估頂困難，美國方面納指亦不斷創新高，香港方面的新科技股不會作出太大調整，美國大選前美股亦較難下跌，因此納指將繼續偏強勢，有利香港新科技股。未來螞蟻集團將招股上市，也可能令新科技板塊企得更硬淨。
中美關係亦持續影響大市，市場關注大選前美國出招，導致港股相對落後，他指9月市況將會是炒股不炒市，資金留意個別股份居多，尤其是新股上場，值博率更高。他不建議投資者現時高追，有貨可繼續追，除非騰訊升破564元，技術上可追。但投資者可留意較落後的新經濟股，比起高追ATMX更好。
舊經濟股方面，美方指摘滙豐控股(00005)打壓香港民主派人士，市場擔心美國採取針對滙控的措施，加上經濟不好，壞帳有上升風險，以及公司「兩邊不是人」的問題，定位十分尷尬，有機會同時得罪美國及內地。他預料滙控不會在有太大回落，但股價將受制於35、36元左右，因宣布沒有派息，長線的投資者亦不會考慮趁低吸納。
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