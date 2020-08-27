港股格局：沈慶洪料九月炒股不炒市

新經濟股估頂困難，美國方面納指亦不斷創新高，香港方面的新科技股不會作出太大調整，美國大選前美股亦較難下跌，因此納指將繼續偏強勢，有利香港新科技股。未來螞蟻集團將招股上市，也可能令新科技板塊企得更硬淨。

中美關係亦持續影響大市，市場關注大選前美國出招，導致港股相對落後，他指9月市況將會是炒股不炒市，資金留意個別股份居多，尤其是新股上場，值博率更高。他不建議投資者現時高追，有貨可繼續追，除非騰訊升破564元，技術上可追。但投資者可留意較落後的新經濟股，比起高追ATMX更好。

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