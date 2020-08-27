國壽：疫情對經營帶來不確定 合適時機會調整預算
2020年08月27日 12:40
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國壽總裁蘇恒軒
中國人壽(02628)總裁蘇恒軒表示，新冠肺炎疫情為環球帶來巨大變化，對該險企的經營帶來很大不確定性，疫情常態化亦對該公司的業務發展帶來挑戰，在合適時機會調整業務預算，並堅持高質量發展，以保持於市場的領先地位。
國壽副總裁、總精算師兼董事會秘書利明光指，上半年理賠工作無疑加大，整體賠付水平正常，目前為止，長期業務發展較年初的預期稍弱，若要自我評價，形容表現尚算不俗。
萬達信息(300168.SZ)披露資料顯示，向中國人壽發行數量不超過9,285.05萬股股份，每股發行價格21.54元人民幣(下同)，擬集資不超過20億元。國壽投資管理中心負責人張滌表示，倘若成功發行，國壽持股比例將由18%增加至24%，將成為萬達信息最大股東。
至於國壽海外投資的策略，張滌指，目前該機構境外投資佔總資產約2%，境外風險敞口有限，但認為全球配置是非常重要的戰略方案，過去數年亦於全球尋找優秀管理人及投資資產，以展開全球布局，受疫情影響及複雜的國際環境，往後的節奏及方案會更加審慎。
她並指，上半年整體權益投資表現良好，對長期的權益市場有信心，但短期而言存有風險因素，包括地緣因素及疫情問題仍然存在，冀於控制短期波動與控制長期收益之間取得平衡。
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