國壽：疫情對經營帶來不確定　合適時機會調整預算

國壽副總裁、總精算師兼董事會秘書利明光指，上半年理賠工作無疑加大，整體賠付水平正常，目前為止，長期業務發展較年初的預期稍弱，若要自我評價，形容表現尚算不俗。

至於國壽海外投資的策略，張滌指，目前該機構境外投資佔總資產約2%，境外風險敞口有限，但認為全球配置是非常重要的戰略方案，過去數年亦於全球尋找優秀管理人及投資資產，以展開全球布局，受疫情影響及複雜的國際環境，往後的節奏及方案會更加審慎。

她並指，上半年整體權益投資表現良好，對長期的權益市場有信心，但短期而言存有風險因素，包括地緣因素及疫情問題仍然存在，冀於控制短期波動與控制長期收益之間取得平衡。

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