【瑞通推介】小米升穿20元關　資金續追最貼牛

瑞通認股證牛熊證銷售部：全球央行年會即將舉行，市場關注美國聯儲局主席鮑威爾的講話。道指隔晚收報28,331點，升83點或0.3%，納指再創收市新高。

港股連日缺乏方向，恒指周三(26日)收報25,491點，升5點。周四(27日)早段曾跌逾300點，跌穿25,200點。恒指好倉(牛證及認購權證)周三淨流入逾6,700萬港元，其淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出近310萬元，反映投資者對後市樂觀。周三其牛證街貨重貨區為收回價24,100至24,199點，而熊證街貨重貨區為收回價26,000至26,099點。

小米集團公布上季收入535.4億元人民幣，按年升3.1%，按季升近8%；經調整淨利潤33.7億元人民幣，按年跌7.2%，按季升近47%，均勝市場預期。其中，智能手機部分的收入同比下滑1.2%，IoT與生活消費產品分部收入按年升2.1%，互聯網服務收入按年增長29%。管理層表示，印度智能手機的日均激活量已回升至1月疫情前的72%，其他海外市場則達120%，並預期隨着內地5G普及化，以及節日購物需求回升，相信國內外手機銷量能持續回升。小米股價周三於績前做好，高見19.18元，創逾兩年高位，最終收報19.16元，漲5.7%。股份約半個月累升超過27%，14日RSI續處超買水平。股份周四早段曾升近9%，高見21.75元。周三有逾3.6億元北水淨買入小米。輪證資金流方面，周三分別有逾2,200萬和1,000萬元淨流入其好倉和淡倉。

今日除淨的網易，早前公布的次季業績勝預期，但績後先行整固，近日才發力做好。股份周三一度升至162.6元的個半月高位，收升4.2%於162.1元，是上市以來首次收於160元以上。周四早段則回落約3%，跌穿157元。相比其他大型中資科技股，網易升勢仍相對落後，資金追貨明顯。在過去5個交易日，合共有逾1億元資金淨流入網易認購證，是期內最多資金淨流入的相關資產，包括周三有逾2,800萬元淨流入。淡倉同日亦有逾10萬元淨流入。

石藥集團周三中午公布上半年錄盈利23.1億元人民幣，按年上升23%，收入按年升12.6%至125.9億元人民幣，並建議每5股派送3股紅股。公司又預期未來3年有50餘個新產品上市。石藥績後抽升，午後一度升逾6%至16.96元的年內新高，收市仍升4.6%，報16.64元。該股周四早段升勢持續，一度漲近4%，高位重返17.28元。周三分別有逾470萬和逾10萬元淨流入其好倉和淡倉。

人民銀行開展央行票據互換操作和繼續逆回購操作，內地股市周三受壓，南方A50跟隨收跌0.8%於16.72元，三連升告終，但守穩10天線支持。南方A50周四早段好淡爭持，曾觸及16.8元。周三有約90萬元淨流入其好倉，淡倉同日亦小量資金淨流入。

瑞通相關牛熊證之選擇：

瑞通相關牛熊證之選擇：

免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

－－－－－