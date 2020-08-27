【瑞通推介】小米升穿20元關　資金續追最貼牛

2020年08月27日 12:44
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    （Getty Images圖片）
    瑞通認股證牛熊證銷售部：全球央行年會即將舉行，市場關注美國聯儲局主席鮑威爾的講話。道指隔晚收報28,331點，升83點或0.3%，納指再創收市新高。
    港股連日缺乏方向，恒指周三(26日)收報25,491點，升5點。周四(27日)早段曾跌逾300點，跌穿25,200點。恒指好倉(牛證及認購權證)周三淨流入逾6,700萬港元，其淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出近310萬元，反映投資者對後市樂觀。周三其牛證街貨重貨區為收回價24,100至24,199點，而熊證街貨重貨區為收回價26,000至26,099點。
    小米集團公布上季收入535.4億元人民幣，按年升3.1%，按季升近8%；經調整淨利潤33.7億元人民幣，按年跌7.2%，按季升近47%，均勝市場預期。其中，智能手機部分的收入同比下滑1.2%，IoT與生活消費產品分部收入按年升2.1%，互聯網服務收入按年增長29%。管理層表示，印度智能手機的日均激活量已回升至1月疫情前的72%，其他海外市場則達120%，並預期隨着內地5G普及化，以及節日購物需求回升，相信國內外手機銷量能持續回升。小米股價周三於績前做好，高見19.18元，創逾兩年高位，最終收報19.16元，漲5.7%。股份約半個月累升超過27%，14日RSI續處超買水平。股份周四早段曾升近9%，高見21.75元。周三有逾3.6億元北水淨買入小米。輪證資金流方面，周三分別有逾2,200萬和1,000萬元淨流入其好倉和淡倉。
    今日除淨的網易，早前公布的次季業績勝預期，但績後先行整固，近日才發力做好。股份周三一度升至162.6元的個半月高位，收升4.2%於162.1元，是上市以來首次收於160元以上。周四早段則回落約3%，跌穿157元。相比其他大型中資科技股，網易升勢仍相對落後，資金追貨明顯。在過去5個交易日，合共有逾1億元資金淨流入網易認購證，是期內最多資金淨流入的相關資產，包括周三有逾2,800萬元淨流入。淡倉同日亦有逾10萬元淨流入。
    石藥集團周三中午公布上半年錄盈利23.1億元人民幣，按年上升23%，收入按年升12.6%至125.9億元人民幣，並建議每5股派送3股紅股。公司又預期未來3年有50餘個新產品上市。石藥績後抽升，午後一度升逾6%至16.96元的年內新高，收市仍升4.6%，報16.64元。該股周四早段升勢持續，一度漲近4%，高位重返17.28元。周三分別有逾470萬和逾10萬元淨流入其好倉和淡倉。
    人民銀行開展央行票據互換操作和繼續逆回購操作，內地股市周三受壓，南方A50跟隨收跌0.8%於16.72元，三連升告終，但守穩10天線支持。南方A50周四早段好淡爭持，曾觸及16.8元。周三有約90萬元淨流入其好倉，淡倉同日亦小量資金淨流入。
    瑞通相關牛熊證之選擇：
    小米價內、中年期購證(24863)，行使價20.33元，2021年3月到期，實際槓桿3.6倍。價外、中短期沽證(19128)，行使價15.48元，2021年1月到期，實際槓桿5.1倍。
    網易輕微價外、中年期購證(23127)，行使價179.999元，2021年4月到期，實際槓桿4.2倍。
    石藥輕微價外、中年期購證(17979)，行使價19.88元，2021年4月到期，實際槓桿3.9倍。
    南方A50輕微價外、中年期購證(16491)，行使價17.68元，2021年3月到期，實際槓桿7.8倍。貼價、中短期沽證(16493)，行使價15.99元，2021年2月到期，實際槓桿4.4倍。
    瑞通相關牛熊證之選擇：
    恒指牛證(60295)，收回價24,610點，槓桿比率39.5倍。熊證(55823)，收回價25,790點，槓桿比率34.1倍。
    小米全場最貼牛證(68234)，收回價18.439元，槓桿比率7.6倍。熊證(63782)，收回價21.99元，槓桿比率9.6倍。
    阿里全場最貼牛證(68219)，收回價264.4元，槓桿比率12.3倍。熊證(54928)，收回價316.88元，槓桿比率6.3倍。
    南方A50牛證(58464)，收回價15.98元，槓桿比率22.5倍。熊證(57662)，收回價17.99元，槓桿比率9.7倍。
    石藥牛證(63886)，收回價13.88元，槓桿比率4.1倍。熊證(61268)，收回價18.833元，槓桿比率6.3倍。
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