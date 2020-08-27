調查：中小企營商指數仍低於50中性水平　正處極大挑戰

香港生產力促進局公布第3季「渣打香港中小企領先營商指數」調查結果，綜合營商指數按季微升3.6至29.8，仍遠低於50的中性水平，反映中小企營商受到極大挑戰。有經濟師認爲，失業率在次季已經歷急升階段，故下半年升幅將有所放緩，預計失業率最高升至7%。

行業指數方面，製造、進出口貿易及批發業、零售3大行業指數較上季僅輕微上升，渣打銀行(香港)中華區高級經濟師劉健恆指，指數上升反映行業的長遠改善，並不代表現時有關行業的營商情況有所好轉。

另外5個分項指數均錄得輕微反彈，「投資意向」及「招聘意向」為帶動上升的主要因素。劉健恆指，各分項指數皆仍處於低位，反映香港經濟動力疲弱，預計第3季度經濟將按年收縮，但於比較基數效應下，會較上半年有所緩和，而下半年國內生產總值(GDP)增長率有望改善，大概處於負5%水平，全年經濟增長率在負7.2水平。

市場擔心美國要求香港生產並出口到當地的貨品, 要標示為「中國製造」。生產力局首席數碼總監黎少斌認為，香港製造是信心保證，而美國市場雖然龐大，但倘若未來道路不明朗，可考慮其他市場，例如内地在疫情後恢復迅速，建議在内地市場開闊份額，加强自身競爭力。

2020年第3季「渣打中小企指數」於7月中旬進行，訪問814家本港中小企。

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